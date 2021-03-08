У Вінниці встановили національний рекорд з пісочної анімації

У проєкті взяли участь 38 дітей віком від 6 до 16 років

Діти створили пісочні анімаційні ілюстрації до 20 казок

За майже 16 хвилин вихованці вінницького Центру пісочного мистецтва MS Art відтворили сюжети з 20 казок. Наймасовіше виконання казкових сюжетів шляхом пісочної анімації зафіксували представники Книги рекордів України, повідомляє NaПарижі.

Через карантинні обмеження 7 березня у муздрамтеатрі ім. Садовського юні митці робили витвори без публіки, хоча за встановленням рекорду можна було спостерігати онлайн. Подібний рекорд у Вінниці встановлюється вперше.

«У проєкті взяли участь 38 дітей віком від 6 до 16 років. Вони в реальному часі створили пісочні анімаційні ілюстрації до 20 казок. Серед них передусім українські народні казки – це «Івасик Телесик», «Курочка Ряба», «Рукавичка». Потім ті, де головний герой був хлопчик, чи дівчинка. Окремим блоком йшли сучасні казки», – пояснює керівниця центру пісочного мистецтва та ініціаторка рекорду Світлана Мелобенська.

За її словами, до рекордного виконання діти готувалися, тому рухи були виваженими. Один рух – один штрих. «Ми тренувалися дуже багато, кожен штрих багато відпрацьовували, але є діти, які півроку працюють. У такий спосіб прагнемо популяризувати пісочне мистецтво і розкривати його потенціал», – додає майстриня.