У Сумах госпіталізували дівчину, яка через сварку випила 30 таблеток

За словами медиків, загрози життю 16-річної дівчини немає

У Сумах з гострим медикаментозним отруєнням госпіталізували 16-річну дівчину, яка вжила 30 таблеток.

Про це повідомляє поліція Сумської області у Facebook.

Зі слів матері постраждалої, дівчина вжила 30 таблеток протизапального препарату. Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку була сварка з подругою.

Зазначається, що дівчину госпіталізували до реанімаційного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

Зараз вона перебуває в лікарні. За словами медиків, загрози життю 16-річної дівчини немає.

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