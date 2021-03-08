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    У Сумах госпіталізували дівчину, яка через сварку випила 30 таблеток

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    Дівчина вжила 30 таблеток протизапального препарату - У Сумах госпіталізували дівчину, яка через сварку випила 30 таблеток
    Дівчина вжила 30 таблеток протизапального препарату
    Фото ілюстративне

    За словами медиків, загрози життю 16-річної дівчини немає

    У Сумах з гострим медикаментозним отруєнням госпіталізували 16-річну дівчину, яка вжила 30 таблеток.

    Про це повідомляє поліція Сумської області у Facebook.

    Зі слів матері постраждалої, дівчина вжила 30 таблеток протизапального препарату. Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку була сварка з подругою.

    Зазначається, що дівчину госпіталізували до реанімаційного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

    Зараз вона перебуває в лікарні. За словами медиків, загрози життю 16-річної дівчини немає.

    Нагадаємо, на днях у Луцьку 13-річна школярка наковталася таблеток. Також стало відомо, що у Кривому Розі 15-річна дівчина створила «групу смерті» в Telegram.

    А у Рівному 11-річна дівчинка наковталась пігулок.

    Минулого тижня на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка. Подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

    Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

    Чергове самогубство підлітка у Києві сталося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.

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    Теги: Національна поліція України здоров'я Суми діти лікарня батьки ліки
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