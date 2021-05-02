Батько Брітні Спірс заявив, що співачка страждає недоумством

Брітні Спірс вже давно домагається в суді, щоб її батька остаточно усунули з посади опікуна

Журналісти доводи батька вважають дивними, оскільки раніше про нібито захворювання співачки відомо не було

Батько і опікун американської співачки Брітні Спірс Джеймі заявив, що вона страждає на деменцію, пише Miror.

Зазначається, що про це йдеться в документах, які він надав як доказ того, що співачка потребує опіки.

Журналісти такі доводи вважають дивними, оскільки раніше про нібито захворювання відомо не було.

Також ЗМІ відзначають той факт, що в США тільки 5% людей у віці до 65 років страждають цим розладом.

Зазначимо, недавно вийшов документальний фільм The New York Times про Спірс, в якому, зокрема, показано боротьбу співачки з її батьком за опікунство. Зірка домагається в суді, щоб Джеймса Спірса остаточно усунули з посади опікуна, яку він займає з 2008 року.

До слова, скандальна українська співачка зізналася у позашлюбних стосунках з Ребровим.

Також повідомлялося, що Регіна Тодоренко приїхала в Одесу і зізналась, що в неї виявили невиліковну хворобу.