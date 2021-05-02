Батько Брітні Спірс заявив, що співачка страждає недоумством
Брітні Спірс вже давно домагається в суді, щоб її батька остаточно усунули з посади опікуна
Журналісти доводи батька вважають дивними, оскільки раніше про нібито захворювання співачки відомо не було
Батько і опікун американської співачки Брітні Спірс Джеймі заявив, що вона страждає на деменцію, пише Miror.
Зазначається, що про це йдеться в документах, які він надав як доказ того, що співачка потребує опіки.
Журналісти такі доводи вважають дивними, оскільки раніше про нібито захворювання відомо не було.
Також ЗМІ відзначають той факт, що в США тільки 5% людей у віці до 65 років страждають цим розладом.
Зазначимо, недавно вийшов документальний фільм The New York Times про Спірс, в якому, зокрема, показано боротьбу співачки з її батьком за опікунство. Зірка домагається в суді, щоб Джеймса Спірса остаточно усунули з посади опікуна, яку він займає з 2008 року.
До слова, скандальна українська співачка зізналася у позашлюбних стосунках з Ребровим.
Також повідомлялося, що Регіна Тодоренко приїхала в Одесу і зізналась, що в неї виявили невиліковну хворобу.