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    Батько Брітні Спірс заявив, що співачка страждає недоумством

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    Брітні Спірс вже давно домагається в суді, щоб&nbsp;її батька остаточно усунули з посади опікуна - Батько Брітні Спірс заявив, що співачка страждає недоумством

    Брітні Спірс вже давно домагається в суді, щоб її батька остаточно усунули з посади опікуна

    Фото: PopCornNews

    Журналісти доводи батька вважають дивними, оскільки раніше про нібито захворювання співачки відомо не було

    Батько і опікун американської співачки Брітні Спірс Джеймі заявив, що вона страждає на деменцію, пише Miror.

    Зазначається, що про це йдеться в документах, які він надав як доказ того, що співачка потребує опіки.

    Журналісти такі доводи вважають дивними, оскільки раніше про нібито захворювання відомо не було.

    Також ЗМІ відзначають той факт, що в США тільки 5% людей у віці до 65 років страждають цим розладом.

    Зазначимо, недавно вийшов документальний фільм The New York Times про Спірс, в якому, зокрема, показано боротьбу співачки з її батьком за опікунство. Зірка домагається в суді, щоб Джеймса Спірса остаточно усунули з посади опікуна, яку він займає з 2008 року.

    До слова, скандальна українська співачка зізналася у позашлюбних стосунках з Ребровим.

    Також повідомлялося, що Регіна Тодоренко приїхала в Одесу і зізналась, що в неї виявили невиліковну хворобу.

    Теги: здоров'я США музика співачка
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