«День ДНР». В окупованому Донецьку виступить російський гурт «Любе»

Окупантів та пособників бойовиків приїде розважати Микола Расторгуєв і група «Любе»

Окупанти планують провести великий концерт в Донецьку до «Дня республіки»

В окупований росіянами Донецьк 11 травня приїде співак Микола Расторгуєв та його гурт «Любе». Про це повідомляють «Новини Донбасу» з посиланням на окупаційні ЗМІ.

Зазначається, що окупанти планують провести великий концерт в Донецьку до «Дня республіки». Участь в ньому візьме Микола Расторгуєв і група «Любе».

Концерт відбудеться 11 травня на площі Леніна «в рамках інтеграційної програми за підтримки громадської організації «Русский центр».

При цьому не згадується про дотримання протиепідемічних вимог або будь-які обмеження на проведення масових заходів у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Журналісти видання наголошують, що подібним чином окупанти святкували 8 вересня 2020 року, коли влаштували святковий концерт з нагоди так званого Дня визволення Донбасу.

На сцені в центрі Донецька виступав російський виконавець Григорій Лепс. Місто скували затори, жителів сусідніх міст, підконтрольних «ДНР», централізовано привозили на автобусах.

До слова, репер із РФ Моргенштерн, якого внесли в чорний список, обізвав українок.