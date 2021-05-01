Понад 120 українських музикантів виконали «Христос Воскрес» дванадцятьма мовами

Вперше традиційна пісня «Христос Воскрес» записана різними мовами прозвучала на одну мелодію

Напередодні Христового Воскресіння відбулась прем’єра відео традиційної пісні «Христос Воскрес». Її українські зірки разом із оркесторм виконали дванадцятьма мовами.

Мелодію до композиції написав співак Олександр Пономарьов. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що це вперше ця традиційна пісня записана різними мовами, прозвучить на одну мелодію. Участь у записі композиції взяли понад 120 музикантів, у тому числі й оркестр та хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, діти із музичної мистецької школи Zabava.

Композиція звучатить дванадцятьма мовами, зокрема Олександр Пономарьов заспівав українською, Віктор Павлік – турецькою, Тоня Матвієнко – старослов’янською, Оля Цибульська – іспанською, Віталій Козловський – грецькою, Тарас Тополя – англійською, Арсен Мірзоян – французькою, Наталя Холоденко – грузинською, Злата Огнєвіч – італійською, оперний співак Хе Му – китайською, Dzidzio – польською. А настоятель монастиря у Грузії схиархімандрит отець Серафим заспівав мовою Ісуса Христа – арамейською.

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