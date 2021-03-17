Регіна Тодоренко приїхала в Одесу і зізналась, що в неї виявили невиліковну хворобу

Колишня ведуча «Орла і решки» побачилася з батьками, яких, із її слів, не обіймала вже майже півтора роки

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе з чоловіком, російським співаком Владом Топаловим у Москві, приїхала до України, в рідну Одесу та привезла 2-річного синочка Майкла.

Колишня ведуча «Орла і решки» побачилася з батьками, яких, із її слів, не обіймала вже майже півтора роки і познайомила сина з родиною ближче.

Утім справи в Тодоренко в рідній Одесі не лише приємні. Як розказала ведуча, в неї виявили невиліковне захворювання, вітіліго. Тож вона вирішила пройти певну процедуру, яка може покращити стан шкіри. Про це телеведуча написала у свої сторінці в Instagram, проілюструвавши допис відповідними фото, але згодом видалила інформацію. Натомість залишила лише фото з родиною на тлі одеських пейзажів.