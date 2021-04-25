Скандальна українська співачка зізналася у позашлюбних стосунках з Ребровим

Лорак зізналася, що футболіст пропонував їй роль коханки

Відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в країні-агресорі Росії, зізналася у позашлюбних стосунках – з нинішнім тренером угорського «Ференцвароша» Сергієм Ребровим. Заява прозвучала в ТВ-програмі «Доля людини».

Співачка дала зрозуміти, що ініціатором роману, розпочатого в Лондоні, був футболіст, але нічого, крім «вільних» відносин, він запропонувати їй не зміг.

«Коли чоловік одержимий — то він домагається того, що хоче. Але коли він добився бажаного, то він не знав, що з цим робити. Не був готовий. Запропонув мені роль, як мені не підійшла. Але роль дівчини для побачень мене не влаштувала», — сказала Лорак.

Ведучий програми зазначив, що футболіст був на той час одружений.

«Так. Він пропонував мені роль коханки», — сказала Лорак.

Вона зазначила, що її перший чоловік, дізнавшись про відносини дружини з Сергієм, побачив, «як можна любити по-справжньому».

В цій же програмі співачка відверто розповіла про перший шлюб — з продюсером Юрієм Фальосою.

«Я підписала контракт, за яким 10 років не могла виходити заміж», — сказала співачка.

Після переїзду до Києва вона жила з Фальосою в одній квартирі, і тут відбулося зближення, а її робочий контракт фактично став шлюбним.

Нагадаємо, співачка у січні цього року вже відвідувала Київ. Тоді підписники в коментарях нагадали, що під час Революції Гідності Ані Лорак втекла в Росію, яка розв'язала війну проти України.

Раніше Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому Кіркоров та Ані Лорак й досі народні артисти України.

Також наприкінці лютого Ані Лорак представила довгоочікуваний сингл «Наполовину».

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