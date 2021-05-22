Байден готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином, але є умови

У березні Байден оголосив КНДР головною зовнішньополітичною проблемою США

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідером Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ином, лише якщо адміністрація американського лідера «точно знатиме« теми переговорів. Про це він заявив у п'ятницю, 21 травня, під час пресконференції з очільником Південної Кореї Мун Чже Іном в Білому домі, повідомляє Politico.

За його словами, саміт повинен буде супроводжуватися попередніми зобов'язаннями з деескалації. Окрім того, сторони повинні будуть визначити параметри для подальших обговорень ядерного арсеналу Північної Кореї.

«Я б не став робити те, що було зроблено в недавньому минулому, - висловився Байден, натякаючи на зустрічі північнокорейського диктатора з експрезидентом США Дональдом Трампом. - Я б не дав йому (Кім Чен Ину) все, чого він шукає, міжнародного визнання».

Байден також оголосив про призначення помічника держсекретаря у справах Східної Азії і Тихого океану Суна Кіма новим спецпредставником США в КНДР.

Американський очільник додав, що США і Південна Корея готові до «прагматичних кроків« для зниження напруженості на Корейському півострові.

«Наша мета - повна денуклеарізація», - підсумував він.

У березні Джо Байден заявив, що Північна Корея є головною зовнішньополітичною проблемою США. Напруженість між двома країнами загострилася в 2017 році, коли Трамп у Twitter пригрозив «вогнем і люттю« через ядерну програму Північної Кореї.