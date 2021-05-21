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    США ввели санкції проти організацій РФ і суден «Північного потоку – 2»

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    Будівництво трубопроводу&nbsp;&laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo; - США ввели санкції проти організацій РФ і суден «Північного потоку – 2»
    Будівництво трубопроводу «Північний потік – 2»
    Фото: www.nord-stream2.com

    Під санкції потрапили 13 суден

    Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо російських організацій і суден за проектом «Північний потік – 2». Про це повідомила пресслужба Мінфіну США.

    Під санкції потрапили 13 суден.

    Зокрема, в списку санкцій значаться «Морська рятувальна служба»,«Мортранссервіс»,« Самарський теплоенергетичний майновий фонд», а також 13 російських суден, що беруть участь в реалізації проекту.

    Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США скасовують санкції проти оператора «Північного потоку-2» та його голови Матіаса Варніга. Натомість запроваджуються додаткові обмеження проти чотирьох юридичних осіб та чотирьох суден, які причетні до будівництва газопроводу.

    Нагадаємо, Держдеп США надав Конгресу звіт про компанії та судна, що беруть участь в Nord Stream 2. Однак рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проєкту є як мінімум помилковим. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Комітету Сенату США з міжнародних справ.

    У заяві також вказується, що адміністрація США витратила на подання звіту про компанії, залучені в Nord Stream 2, більше часу, ніж має бути.

    При цьому підкреслюється – таке її рішення стало «подарунком Путіну», що потенційно послабить важелі американської сторони під час запланованої зустрічі президентів США і РФ.

    Раніше в інтерв’ю «Главкому» посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен визнала, що питання «Північного потоку-2» – це питання не тільки України, але й Польщі, яка теж може понести багатомільярдні збитки.

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    Теги: США санкції Північний потік-2
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    США ввели санкції проти організацій РФ і суден «Північного потоку – 2»