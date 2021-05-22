YouTube вводить податки для блогерів і почне вставляти рекламу в усі відео

Отриманий від переглядів в США прибуток буде обкладатися податком

Відеохостинг YouTube з 1 червня почне вставляти рекламні ролики в усі відео на платформі, навіть в ті, які не підключені до партнерської програми. Про це повідомляється в розділі «Умови використання» на сайті компанії.

У повідомленні уточнюється, що в Україні та інших країнах почнуть діяти оновлені умови використання YouTube, в тому числі і право на монетизацію для розміщення відеофайлів контенту.

«Ви надаєте YouTube право монетизувати ваш Контент у Сервісі (причому така монетизація може включати показ реклами в Контенті чи поруч із ним або стягнення плати з користувачів за доступ до Контенту). Ця Угода не дає вам права отримувати будь-які виплати. Починаючи з 1 червня 2021 року, усі виплати, які ви маєте право отримувати від YouTube за умовами інших угод, укладених між вами та YouTube (наприклад, дохід від спонсорства, Суперчату та участі в Партнерській програмі), вважатимуться нарахуванням роялті. Якщо цього вимагає закон, компанія Google утримуватиме податки із таких виплат», - йдеться в повідомленні.

Також YouTube введе податки для блогерів, які живуть за межами США, в тому числі українців. Отриманий від переглядів в США прибуток буде обкладатися податком. Йдеться в тому числі про доходи, отримані через сервіс YouTube Premium, cуперчат і спонсорство.

Автори повинні будуть до кінця травня надати сервісу Google AdSense ІПН, найменування юридичної особи та комерційну назву.

Якщо ці дані не будуть направлені до 31 травня 2021 року відеохостинг може утримувати до 24 відсотків від доходів з переглядів.