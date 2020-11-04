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    У світі

    Байден лідирує у ключових штатах Огайо і Флорида

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    Байден лідирує у ключових штатах Огайо і Флорида

    Також Байден лідирує в Пенсільванії, де він може отримати 20 голосів

    Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден лідирує, як мінімум, в двох ключових штатах. Його підтримали в Огайо і у Флориді.

    Про це повідомляє Reuters.

    Так, за результатами обробки 80% голосів, у Флориді Байден отримує 49,7% голосів, в той час, як Трамп - 49,4%.

    Крім того, в Огайо у Байдена 62,8% голосів, у той час як у Трампа 36,1%. Огайо приносить кандидатові 18 голосів.

    Також Байден лідирує в Пенсільванії, де він може отримати 20 голосів.

    За попередніми результатами, Байден перемагає у Вермонті, що принесе йому 3 голоси виборців.

    Трамп поки лідирує в Індіані (може отримати 11 голосів), Кентукі (8 голосів), Вірджинії (13 голосів), Північній Кароліні (15 голосів) і Джорждии (16 голосів).

    Відзначимо, що попередні результати виборів у США будуть відомі вже вранці. Зараз в країні закриваються виборчі дільниці і американські ЗМІ публікують перші результати.

    Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.

    Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

    Нагадаємо,  у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

    Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

    До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.

    ЗМІ США час
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