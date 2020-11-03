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    У день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом

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    Всі поліцейські округу Колумбія наступну добу перебуватимуть на службі - У день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом
    Всі поліцейські округу Колумбія наступну добу перебуватимуть на службі

    У Білому домі готуються до можливих заворушень після виборів президента

    У США поліція Вашингтона переведена на режим підвищеної готовності у зв'язку з можливими заворушеннями після президентських виборів. Про це повідомляє Daily Mail.

    Зазначається, що всі поліцейські округу Колумбія наступну добу перебуватимуть на службі.

    Також навколо Білого дому вночі споруджено додаткові огорожі.

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    У день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом
    У день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом
    У день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом

    У межах периметру Білого дому також знаходяться 250 резервістів Національної гвардії, які в разі необхідності прийдуть на допомогу поліції.

    Відомо, що у середмісті Вашингтона різні заклади та установи продовжують закривати вікна щитами.

    Мер Вашингтона Мюріел Баузер заявила, що схвалює мирні протести, але попередила, щоб вони не переростали у насильство.

    Як повідомлялося, у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

    Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

    Як повідомлялося, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.

    Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

    Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводилося стояти у довгих чергах.

    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США поліція
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