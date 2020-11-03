Голосування на виборах в США відкрилося на першій ділянці: відео

П'ятеро жителів селища Діксвілл-Нотч з 1960 року першими голосують на виборах

У США офіційно стартували вибори нового президента країни. Першадільниця відкрилася в селі Діксвілл-Нотч, штат Нью-Гемпшир.

Про це повідомляє CNN.

Голосування на першій ділянці на виборах президента США стартувало у вівторок, 3 листопада, відразу після півночі.

Голосування проходить в готелі The Balsams.

За словами представника готелю, п'ятеро жителів селища з 1960 року першими голосують на виборах.

Підведення підсумків займає кілька хвилин і вони відразу оголошуються.

Колишній віце-президент Джо Байден взяв усі п'ять голосів, поданих за президента, у Діксвілл-Нотч.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.