Голосування на виборах в США відкрилося на першій ділянці: відео
П'ятеро жителів селища Діксвілл-Нотч з 1960 року першими голосують на виборах
У США офіційно стартували вибори нового президента країни. Першадільниця відкрилася в селі Діксвілл-Нотч, штат Нью-Гемпшир.
Про це повідомляє CNN.
Голосування на першій ділянці на виборах президента США стартувало у вівторок, 3 листопада, відразу після півночі.
Голосування проходить в готелі The Balsams.
За словами представника готелю, п'ятеро жителів селища з 1960 року першими голосують на виборах.
Підведення підсумків займає кілька хвилин і вони відразу оголошуються.
Колишній віце-президент Джо Байден взяв усі п'ять голосів, поданих за президента, у Діксвілл-Нотч.
Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.
У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.
Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.
Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.