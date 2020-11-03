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    У світі

    Голосування на виборах в США відкрилося на першій ділянці: відео

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    Голосування на виборах в США відкрилося на першій ділянці: відео

    П'ятеро жителів селища Діксвілл-Нотч з 1960 року першими голосують на виборах

    У США офіційно стартували вибори нового президента країни. Першадільниця відкрилася в селі Діксвілл-Нотч, штат Нью-Гемпшир.

    Про це повідомляє CNN.

    Голосування на першій ділянці на виборах президента США стартувало у вівторок, 3 листопада, відразу після півночі.

    Голосування проходить в готелі The Balsams.

    За словами представника готелю, п'ятеро жителів селища з 1960 року першими голосують на виборах.

    Підведення підсумків займає кілька хвилин і вони відразу оголошуються.

    Колишній віце-президент Джо Байден взяв усі п'ять голосів, поданих за президента, у Діксвілл-Нотч.

    Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

    Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

    У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

    Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

    Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

    США вибори президент
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