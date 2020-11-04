Трамп лідирує за першими підрахунками в Індіані, Кентуккі і Нью-Гемпширі

Перші ділянки на виборах президента США закрилися в штатах Індіана і Кентуккі

Кандидат від Республіканської партії, президент США Дональд Трамп очікувано лідирує на виборах глави держави в штаті Індіана, набираючи 68,6% голосів після підрахунку 2% бюлетенів.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден набирає в цьому штаті 30,1%.

Відзначається, що Трамп також лідирує за першими підрахунками в штатах Кентуккі і Нью-Гемпшир.

Перші ділянки на виборах президента США закрилися в штатах Індіана і Кентуккі о 18:00 за місцевим часом (о 01:00 за київським часом).

Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.