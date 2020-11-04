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    У світі

    Трамп лідирує за першими підрахунками в Індіані, Кентуккі і Нью-Гемпширі

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    Трамп лідирує за першими підрахунками в Індіані, Кентуккі і Нью-Гемпширі - Трамп лідирує за першими підрахунками в Індіані, Кентуккі і Нью-Гемпширі
    Трамп лідирує за першими підрахунками в Індіані, Кентуккі і Нью-Гемпширі

    Перші ділянки на виборах президента США закрилися в штатах Індіана і Кентуккі

    Кандидат від Республіканської партії, президент США Дональд Трамп очікувано лідирує на виборах глави держави в штаті Індіана, набираючи 68,6% голосів після підрахунку 2% бюлетенів.

    Про це повідомляє телеканал Fox News.

    Кандидат від Демократичної партії Джо Байден набирає в цьому штаті 30,1%.

    Відзначається, що Трамп також лідирує за першими підрахунками в штатах Кентуккі і Нью-Гемпшир.

    Перші ділянки на виборах президента США закрилися в штатах Індіана і Кентуккі о 18:00 за місцевим часом (о 01:00 за київським часом).

    Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

    Нагадаємо,  у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

    Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

    До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.

    США партії президент
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