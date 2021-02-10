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    Байден може отримати доступ до розмов Трампа з Путіним

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    Байден може отримати доступ до розмов Трампа з Путіним - Байден може отримати доступ до розмов Трампа з Путіним
    Байден може отримати доступ до розмов Трампа з Путіним
    Фото: Alex Brandon / AP

    Деталі близько десятка розмов Трампа і Путіна залишаються таємницею, яку радники Байдена вважають необхідною з'ясувати

    Експрезидент США Дональд Трамп приховував деталі змісту телефонних розмов з російським колегою Володимиром Путіним, але тепер чинний глава держави Джозеф Байден може отримати доступ до них.

    Про це повідомляє газета Politico, посилаючись на джерела.

    Згідно з повідомленням, деталі близько десятка розмов Трампа і Путіна залишаються таємницею, яку радники Байдена вважають необхідною з'ясувати.

    Вони хочуть дізнатися, розкривав чи коли-небудь республіканець секретну інформацію або укладав якісь конфіденційні угоди з російським президентом, які могли б застати нову адміністрацію зненацька.

    «Їм не потрібен наше дозвіл, щоб переглянути ці (записи)», - повідомив виданню колишній співробітник Білого дому при Трампа.

    В оточенні Байдена не стали коментувати, чи ознайомився той з вмістом бесід. На даний момент, зазначає Politico, Рада національної безпеки США не стикалася з проблемами з доступом до змісту дзвінків попереднього керівника вашингтонської адміністрації.

    Як зазначає газета, самі дзвінки не записувалися, однак деякі помічники тодішнього американського лідера, як правило, чули переговори і записували деталі розмови. Саме цю інформацію, яка, відповідно до закону передається в Національний архів США, і може дістати команда Байдена.

    Нагадаємо, американське міністерство оборони припинило розгляд низки останніх призначень колишнього президента США Дональда Трампа в консультативну раду. Пентагон також розглядає скасування виведення військ з Німеччини.

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    Теги: США Джозеф Байден Путін Дональд Трамп президент Пентагон
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