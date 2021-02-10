Трамп відреагував на захист своїх адвокатів у Сенаті США
Трамп особливо незадоволений виступом адвоката Брюса Кастора і майже кричав на нього
Екс-президент США Дональд Трамп незадоволений захистом своїх адвокатів. Раніше вони выступили на початковому етапі процесу щодо імпічменту в Сенаті Конгресу США.
Про це повідомляє CNN.
Трамп особливо незадоволений виступом адвоката Брюса Кастора і майже кричав на нього.
Телеканал зазначає, що республіканці вважали викладені юристами Трампа доводи надто заплутаними і невиразними.
Раніше Сенат Конгресу США визнав процес імпічменту над екс-президентом Дональдом Трампом конституційним.
На початку сьогоднішнього засідання лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер нагадав про те, що звинувачення, які висуваються Трампу, є найбільш серйозними з усіх, які коли-небудь висувалися проти президента США. У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі. Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних. Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа. Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.
На початку сьогоднішнього засідання лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер нагадав про те, що звинувачення, які висуваються Трампу, є найбільш серйозними з усіх, які коли-небудь висувалися проти президента США.
У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.
Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.
Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.
Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.