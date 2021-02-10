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    У світі

    Трамп відреагував на захист своїх адвокатів у Сенаті США

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    Трамп відреагував на захист своїх адвокатів у Сенаті США

    Трамп особливо незадоволений виступом адвоката Брюса Кастора і майже кричав на нього

    Екс-президент США Дональд Трамп незадоволений захистом своїх адвокатів. Раніше вони выступили на початковому етапі процесу щодо імпічменту в Сенаті Конгресу США.

    Про це повідомляє CNN.

    Трамп особливо незадоволений виступом адвоката Брюса Кастора і майже кричав на нього.

    Телеканал зазначає, що республіканці вважали викладені юристами Трампа доводи надто заплутаними і невиразними.

    Раніше Сенат Конгресу США визнав процес імпічменту над екс-президентом Дональдом Трампом конституційним.

    На початку сьогоднішнього засідання лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер нагадав про те, що звинувачення, які висуваються Трампу, є найбільш серйозними з усіх, які коли-небудь висувалися проти президента США.

    У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.

    Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

    Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.

    Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

    Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.

    Теги: США Дональд Трамп імпічмент
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