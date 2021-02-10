Сенат США проголосував за конституційність другого імпічменту Трампа
Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту
Сенат США проголосував за конституційність процесу щодо імпічменту Трампу. Вже сьогодні розпочнуться слухання по суті.
Про це повідомляє CNN.
Тепер у кожної сторони є до 16 годин на презентацію. Якщо є запит свідків від менеджерів по імпічменту Палати представників США, після періоду питань будуть проведені двогодинні дебати, за якими послідує голосування з питання про виклик свідка.
Потім буде чотири години прикінцевих аргументів, розділених порівну між захистом і звинуваченням. Потім голосування про засудження або виправдання.
Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.
На початку сьогоднішнього засідання лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер нагадав про те, що звинувачення, які висуваються Трампу, є найбільш серйозними з усіх, які коли-небудь висувалися проти президента США.
У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.
Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.
Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.
Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.