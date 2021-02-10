Сенат США проголосував за конституційність другого імпічменту Трампа

Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту

Сенат США проголосував за конституційність процесу щодо імпічменту Трампу. Вже сьогодні розпочнуться слухання по суті.

Про це повідомляє CNN.

Тепер у кожної сторони є до 16 годин на презентацію. Якщо є запит свідків від менеджерів по імпічменту Палати представників США, після періоду питань будуть проведені двогодинні дебати, за якими послідує голосування з питання про виклик свідка.

Потім буде чотири години прикінцевих аргументів, розділених порівну між захистом і звинуваченням. Потім голосування про засудження або виправдання.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.

На початку сьогоднішнього засідання лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер нагадав про те, що звинувачення, які висуваються Трампу, є найбільш серйозними з усіх, які коли-небудь висувалися проти президента США.

У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.

Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.

Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.