Байден назвав Трампа клоуном



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Колишній віце-президент США Джо Байден

За словами Байдена, в розмові з ним 14 глав держав з усього світу висловили стурбованість Трампом

Колишній віце-президент США Джо Байден, який оголосив про свою участь у президентських перегонах 2020 року, виступаючи перед донорами в Південній Кароліні, назвав чинного президента Дональда Трампа клоуном.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Єдине місце, де у нього є довіра - це бруд. Єдине, на що він не знає, як реагувати, - це проблеми і специфіка. Є багато прізвиськ, які я хотів би дати йому. Ми могли б просто почати з клоуна», - сказав він.

Байден також сказав донорам, що в розмові з ним 14 глав держав з усього світу висловили стурбованість Трампом. Політик зазначив, що цей список включав Маргарет Тетчер, але потім виправився, сказавши, що насправді мав зважаючи на теперішній британського прем'єр-міністра Терезу Мей.

Свою помилку він назвав «обмовкою за Фрейдом» .

Нагадаєм, Байден випередив Трампа у перших президентських опитуваннях.

Раніше Байден за добу зібрав $6,3 млн пожертв на свою виборчу кампанію.

25 квітня колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.