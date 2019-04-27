Байден випередив Трампа у перших президентських опитуваннях



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Один із лідерів Демократичної партії США Джо Байден Фото: Ліга

Один із найдосвідченіших американських політиків показує серйозність своїх намірів очолити країну

Колишній віце-президент США Джо Байден, який у четвер оголосив про участь у президентських виборах в 2020 році, випереджає чинного президента США Дональда Трампа на шість процентних пунктів, повідомляє «Європейська правда».

Про це свідчить опитування Hill-HarrisX, проведене вперше після висунення Байденом своєї кандидатури серед 1000 зареєстрованих виборців. 43% опитаних заявили, що оберуть президентом Байдена, а 37% - Трампа.

15% респондентів заявили, що вони не визначились із вибором. 5% заявили, що будуть голосувати за іншого кандидата. Соціологічна похибка опитування становить 3,1%.

Колишній віце-президент Джо Байден постійно конкурував з Трампом в опитуваннях громадської думки протягом декількох місяців, перш ніж офіційно оголосив свій намір стати кандидатом від Демократичної партії.

Свої кандидатури на пост президента США від Демократичної партії вже висунули 18 високопоставлених демократів. 76-річний Байден – найстарший та найдосвідченіший політик у цій гонці. Це буде третя спроба Байдена стати президентом США – він балотувався у 1988 і 2008 роках. Президентські вибори у США відбудуться в листопаді 2020 року.

Як повідомляв «Главком», представник демократичної партії США і колишній віце-президент Джо Байден, який напередодні виставив свою кандидатуру на виборах президента 2020 року, за добу зібрав $6,3 млн пожертв на свою виборчу кампанію.