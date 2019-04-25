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    Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США

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    <span>Колишній віце-президент США Джо Байден</span> - Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США
    Колишній віце-президент США Джо Байден
    Фото: facebook.com / Joe Biden

    Вибори президента США відбудуться в 2020 році

    Колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році. Про це він написав у своєму Twitter.

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    «Основні цінності цієї нації - наше становище у світі, наша демократія, все, що зробило Америку Америкою поставлено на карту. Ось чому сьогодні я оголошую, що висуваю свою кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів», - написав він.

    Джо Байден – один із найвідоміших американських політиків. Він двічі був віце-президентом США при президенті Бараку Обамі, до цього чотири десятиліття працював сенатором від штату Делавер.

    Свої кандидатури на пост президента США від Демократичної партії вже висунули 18 високопоставлених демократів. 76-річний Байден – найстарший та найдосвідченіший політик у цій гонці.

    Раніше ЗМІ дізналися про плани Байдена втретє балотуватися у президенти США.

    У березні ЗМІ повідомляли, що Байден заявив близькому колу про намір балотуватися в президенти США.

    Як відомо, для 76-річного Байдена ця участь у виборах може стати третьою. Вперше демократ став кандидатом на президентських виборах у 1988 році, але відкликав свою кандидатуру з виборів через три місяці після початку кампанії.

    У 2008 році він знову став боротися за своє висунення від Демократичної партії, однак потім зняв свою кандидатуру з праймеріз.

    Потім Барак Обама обрав Байдена в якості кандидата на пост віце-президента. Під час президентства Обами Байден двічі займав пост віце-президента - з 2009-го по 2017 рік.

    Нагадаємо, колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.

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