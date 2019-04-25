Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США



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Колишній віце-президент США Джо Байден Фото: facebook.com / Joe Biden

Вибори президента США відбудуться в 2020 році

Колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році. Про це він написав у своєму Twitter.

«Основні цінності цієї нації - наше становище у світі, наша демократія, все, що зробило Америку Америкою поставлено на карту. Ось чому сьогодні я оголошую, що висуваю свою кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів», - написав він.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) 25 квітня 2019 р.

Джо Байден – один із найвідоміших американських політиків. Він двічі був віце-президентом США при президенті Бараку Обамі, до цього чотири десятиліття працював сенатором від штату Делавер.

Свої кандидатури на пост президента США від Демократичної партії вже висунули 18 високопоставлених демократів. 76-річний Байден – найстарший та найдосвідченіший політик у цій гонці.

Раніше ЗМІ дізналися про плани Байдена втретє балотуватися у президенти США.

У березні ЗМІ повідомляли, що Байден заявив близькому колу про намір балотуватися в президенти США.

Як відомо, для 76-річного Байдена ця участь у виборах може стати третьою. Вперше демократ став кандидатом на президентських виборах у 1988 році, але відкликав свою кандидатуру з виборів через три місяці після початку кампанії.

У 2008 році він знову став боротися за своє висунення від Демократичної партії, однак потім зняв свою кандидатуру з праймеріз.

Потім Барак Обама обрав Байдена в якості кандидата на пост віце-президента. Під час президентства Обами Байден двічі займав пост віце-президента - з 2009-го по 2017 рік.

Нагадаємо, колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.