Байден висунув на пост глави ЦРУ кандидатуру колишнього посла в Росії

Вільям Бернс був послом США в Росії у 2005-2008 роках

З Вільямом Бернсом «американський народ буде спати спокійно»

Президент США Джо Байден вніс на розгляд Сенату кандидатуру колишнього посла Сполучених Штатів у Росії Вільяма Бернса на посаду глави ЦРУ.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Бернс був послом США в Росії у 2005-2008 роках. Після цього до 2011 року обіймав посаду заступника держсекретаря США. З лютого 2015 року він очолює Фонд Карнегі за міжнародний мир.

Ще у січні коментуючи номінування Бернса на пост директора ЦРУ, президент Джо Байден заявив:

«З ним як нашим наступним директором ЦРУ американський народ буде спати спокійно. Білл Бернс - зразковий дипломат із багаторічним досвідом роботи на світовій арені, що забезпечує безпеку наших людей і нашої країни. Він розділяє моє глибоке переконання, що розвідка має бути аполітичною й що віддані своїй справі професіонали розвідки, службовці нашій країні, заслуговують нашої вдячності та поваги».

Крім того, 15 січня Байден висунув кандидатуру Девіда Коена на посаду заступника директора ЦРУ.

Коен вже обіймав посаду заступника директора ЦРУ в період з 2015 по 2017 рік.

Наголошується, що в той час він «здійснював контроль за стратегічною модернізацією ЦРУ, керував збором інформації за кордоном і її аналізом», а також керував «спеціальними проєктами в області нових технологій». Він отримав вищу нагороду ЦРУ – медаль «За заслуги в розвідці».

Колишня глава ЦРУ Джина Хаспел пішла у відставку 19 січня.

До слова, напередодні США та Росія продовжили ядерну угоду ще на п'ять років.