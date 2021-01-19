  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Директорка ЦРУ подала у відставку за день до інавгурації Байдена

    • Розсилка
    Директорка ЦРУ подала у відставку - Директорка ЦРУ подала у відставку за день до інавгурації Байдена
    Директорка ЦРУ подала у відставку

    Гаспел зазначила, що пишається роботою, яку зробила вона та її команда

    Директорка Центрального розвідувального управління США Джина Гаспел подала у відставку – за день до інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

    Про це повідомляє пресслужба ЦРУ у Twitter.

    Гаспел зазначила, що пишається роботою, яку зробила вона та її команда.

    «Я йду, глибоко пишаючись роботою, яку ми зробили разом, досягненнями, які ми зробили, погрозами, які ми подолали, і інвестиціями, які ми зробили в майбутнє», – йдеться в заяві.

    Джина Гаспел – американська державна діячка, офіцер розвідки. Директорка ЦРУ з 17 травня 2018 року.

    Вона була призначена президентом США Дональдом Трампом 13 березня 2018. З лютого 2017 вона працювала на посаді заступника директора ЦРУ. До цього відомство очолював Майк Помпео. Також Гаспел - перша жінка, яка займала таку посаду.

    Теги: США відставка ЦРУ Майк Помпео
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies