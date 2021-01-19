Директорка ЦРУ подала у відставку за день до інавгурації Байдена

Гаспел зазначила, що пишається роботою, яку зробила вона та її команда

Директорка Центрального розвідувального управління США Джина Гаспел подала у відставку – за день до інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє пресслужба ЦРУ у Twitter.

Гаспел зазначила, що пишається роботою, яку зробила вона та її команда.

«Я йду, глибоко пишаючись роботою, яку ми зробили разом, досягненнями, які ми зробили, погрозами, які ми подолали, і інвестиціями, які ми зробили в майбутнє», – йдеться в заяві.

The #CIA workforce thanks Director Haspel for her 36 years of dedicated service to the American people.



You have broken barriers and empowered the next generation of CIA officers. pic.twitter.com/ELzP8XzIKt — CIA (@CIA) January 19, 2021

Джина Гаспел – американська державна діячка, офіцер розвідки. Директорка ЦРУ з 17 травня 2018 року.

Вона була призначена президентом США Дональдом Трампом 13 березня 2018. З лютого 2017 вона працювала на посаді заступника директора ЦРУ. До цього відомство очолював Майк Помпео. Також Гаспел - перша жінка, яка займала таку посаду.