Директорка ЦРУ подала у відставку за день до інавгурації Байдена

Директорка Центрального розвідувального управління США Джина Гаспел подала у відставку – за день до інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє пресслужба ЦРУ у Twitter.

Гаспел зазначила, що пишається роботою, яку зробила вона та її команда.

«Я йду, глибоко пишаючись роботою, яку ми зробили разом, досягненнями, які ми зробили, погрозами, які ми подолали, і інвестиціями, які ми зробили в майбутнє», – йдеться в заяві.

The #CIA workforce thanks Director Haspel for her 36 years of dedicated service to the American people.



You have broken barriers and empowered the next generation of CIA officers. pic.twitter.com/ELzP8XzIKt