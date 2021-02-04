США та Росія продовжили ядерну угоду ще на п'ять років

Нова угода передбачає продовження попередніх домовленостей на максимально допустимий термін – до 5 лютого 2026 року

Угода про продовження договору набула чинності всього за день до закінчення терміну попередньої

Сполучені Штати Америки та Росія ще на п'ять років продовжили дію договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3 або New Start).

Про це повідомили у Держдепартаменті США та сайті президента Росії.

27 січня угоду про продовження договору ратифікували у Росії, а у середу, 3 січня, її підписала американська сторона.

Угода про продовження договору набула чинності всього за день до закінчення терміну попередньої. У 2010-му році тодішні президенти США та Росії Барак Обама й Дмитро Мєдвєдєв підписали угоду СНО-3, що мала діяти до 4 лютого 2021 року.

Нова угода передбачає продовження попередніх домовленостей на максимально допустимий термін – до 5 лютого 2026 року.

У Держдепартаменті США заявили, що використають наступні п’ять років дії СНО-3 для контролю над озброєнням Росії та зменшення небезпеки ядерного арсеналу Китаю, що стрімко зростає.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що продовження угоди «має зробити США та світ безпечнішими», знизити ризики воєнних конфліктів та запобігти перегонам з ядерного озброєння країн.

«Достовірна інформація про спроможності Росії у ядерній зброї міжконтинентальної дальності надзвичайно важлива, особливо у часи напруженості. Розширення нової угоди СНО робить США, її союзників та партнерів, а також світ безпечнішим. Необмежена ядерна конкуренція загрожуватиме нам усім», – заявив він.

Договір між Росією і США обмежує кількість ядерних боєзарядів з кожної сторони до 1550, а кількість міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах і важких бомбардувальниках ‒ до 700. Договір був підписаний в 2010 році і закінчувався 5 лютого 2021 року.

Раніше повідомлялося, президент США Джо Байден має намір продовжить ядерну угоду на п’ять років.