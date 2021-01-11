Колишній посол США у Росії може очолити ЦРУ

У разі затвердження Конгресом кандидатури Бернса, він стане першим дипломатом, який очолить ЦРУ

Обраний президент США Джо Байден висунув відомого дипломата Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління.

«Американський народ буде міцно спати з ним в якості нашого наступного директора ЦРУ», - цитує CNN заяву Байдена.

У разі затвердження Конгресом кандидатури Бернса, він стане першим дипломатом, який очолить ЦРУ.

Бернс працював в адміністраціях п’яти президентів США, як демократів, так і республіканців. Він обіймав посаду посла в Йорданії в адміністрації Білла Клінтона і в Росії за Джорджа Буша.

«Білл Бернс - зразковий дипломат з багаторічним досвідом роботи на світовій арені, який забезпечував безпеку наших людей і нашої країни», - сказав Байден.

«Він розділяє моє глибоке переконання, що розвідка повинна бути аполітичною, і що віддані своїй справі професіонали в розвідці, які служать нашій країні, заслуговують нашої вдячності і поваги», - йдеться в заяві.

За даними інформованих джерел CNN, Байден вибрав кандидатуру Бернса через його дипломатичний досвід, здатність повернути довіру до американських спецслужб після президентства Дональда Трампа, а також через його досвід роботи в Росії.

Також Байден представив головну радницю з питань Росії.

Минулого тижня Байден визначився з кандидатом у генпрокурори США.

До слова, спікер Палати представників Конгресу США й одна з лідерок демократів Ненсі Пелосі підтвердила, що в понеділок, 11 січня, на розгляд законодавців винесуть постанову щодо відсторонення Дональда Трампа від влади.