КДБ і Трамп: 40 років співпраці і інші історії про секс, жадібність, владу і зраду

У США опублікували сенсаційну книгу

Комітет державної безпеки СРСР почав відпрацьовувати американського бізнесмена, нині експрезидента США Дональда Трампа як цінний російський актив понад 40 років тому. Ці відносини були взаємовигідні для Трампа та РФ, йдеться у новій сенсаційній книзі журналіста Крейга Унгера «Американський компромат: як КДБ розробляв Дональда Трампа і інші історії про секс, жадібність, владу і зраду» (American Kompromat, How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed , Power and Treachery), яку тезово цитує Daily Mail.

Автор пише, що Трампа неодноразово рятували від можливого банкрутства саме російські гроші, відмиті через його нерухомість в 80-90-х роках. Російськими грошима також нібито були оплачені будівлі, побудовані за франшизою під ім'ям Трампа.

У книзі йдеться, що у 1987 році Трамп отримав запрошення до Росії від імені одного високопосадовця. Формально ця поїздка була «розвідувальна» – для можливого будівництва готелю Трампа у Москві. «Насправді це була «глибока розробка з боку кураторів КГДБ, яка сприяла встановленню секретних каналів зв'язку і дозволила росіянам впливати і завдавати шкоди американській демократії. Коли Трамп став президентом, настав час платити за рахунками, і Трамп дав Путіну все, що той хотів», – пише автор.

«Питання про те, чи був Трамп цінним активом Росії, є найважливішим питанням про президента США», – пише автор після тривалих інтерв'ю з високопоставленими джерелами, представниками СРСР, які повтікали з країни, колишніми співробітниками ЦРУ, агентами контррозвідки ФБР, юристами і багатьма іншими.

Американський журналіст написав книгу про темні сторінки бізнес-біографії Трампа

Телевізори і КДБ

Видання переповідає епізод з книги про те, що історія зв'язків Трампа з Росією розпочинається у в 1976 році. Тоді він вирішив почати будувати на Манхеттені. Перший об'кт у цьому районі Трамп звів так: спершу всього за один долар купив будівлю старого готелю Commodore, який просто розвалювався, поруч з Центральним вокзалом в Нью-Йорку на 42-й і Парк-авеню. Ці руїни Трамп перетворив на Grand Hyatt New York. З росіянами ж він уперше стикнувся в день, коли пішов до магазину Joy-Lud Electronics у центрі Нью-Йорка, щоб замовити кількасот телевізорів для свого нового готелю. Саме у цьому магазині він познайомився із Семеном (Сем) Кисліним – одним з власників магазину, українським євреєм, який емігрував у США з Одеси в 1972 році.

Трамп і Епштейн – більше не друзі

У Кисліна цікаве минуле. Він керував знаменитим продуктовою крамницею. Колишній офіцер КДБ Юрій Швець (однокурсник чинного глави РФ Путіна – «Главком») повідомив автора книги Крейга Унгера, що якийсь єврейський чоловік, директор продуктового магазину, був завербований КДБ. Кислін хотів емігрувати з Радянського Союзу, і щоб отримати таку можливість (чи навіть сприяння у цьому), він повинен був підписати зобов'язання про співпрацю з КДБ. Магазин Кисліна у США використовувався КДБ для спроб взаємодії з потенційними агентами, йдеться у книзі.

Трамп і Тамір Сапір – один із власників магазину техніки, де бізнесмен придбав сотні телевізорів (фото: wireimages)

Кислін разом з партнером Таміром Сапіром, який також був вихідцем з СРСР, у Нью-Йорку продавав електроніку – зокрема, телевізори – дипломатам, співробітникам КДБ і членам Політбюро, які навідувалися у США. Автор книги пояснює: «усе це обладнання було адаптовано до PAL, технічного стандарту, що використовується в Європі і Росії. Joy-Lud був єдиним місцем, де можна було купити електронне обладнання та споживчі товари , щоб вивезти їх в Радянський Союз. Трамп взяв телевізори в кредит і повернув Кисліну гроші через 30 днів...».

«Питання: навіщо Grand Hyatt знадобилися телевізори з подвійними системами, що дозволяють приймати передачі на Радянський Союз? Відповідь загубилася в часі», – пише Daily Mail.

«Трамп постійно перебував у полі зору КДБ... Молодий, марнославний, самозакоханий і неймовірно амбітний забудовник продав багатомільйонні квартири російській мафії, яка відмивала гроші, купуючи нерухомість через анонімні підставні компанії. Продаж цих квартир знову зробила Трампа багатим після того, як він втратив мільярди доларів, коли збанкрутували його казино в Атлантік-Сіті», – йдеться в статті.

Сем Кислін – той самий ділок, який продав Тампу незвичайні телевізори (фото: youtube.com)

Разом із тим, співпраця з Кисліним автором книги підноситься як епізод фактичної взаємодії з КДБ, як і продаж квартир російським мафіозі. По-справжньому КДБ взялося за Трампа у 1977-му, «коли той одружився з чешкою Іваною Зельнічковою, яка походила з регіону, де сили таємної поліції перебували в союзі з КДБ». Цікаво, що Трамп уже тоді заявляв про свої президентські амбіції – ймовірно, саме марнославство, самозакоханість, сприйнятливість до лестощів та жадібність Трампа зробити його ідеальною мішенню радянських спецслужб», – припускає автор книги..

Відтоді і по сьогодні Кислін неодноразово спростував будь-які зв'язки з російською мафією. Однак він залишався поруч з Трампом, ба більше, фінансово підтримував адвоката Трампа Рудольфа Джуліані – пожертвував понад $40 млн на його виборчі кампанії на посаду мера Нью-Йорка в 1993 і 1997 роках, пише американський журналіст.

Трамп у 80-90-х не гребував грішми російської мафії (фото: pinterest.com)

Жадібність та неповнолітні моделі

Окремий великий розділ книги американського журналіста присвячений стосункам Трампа із Джеффрі Епштейном, батько якого був співробітником Нью-Йоркського департаменту парків і відпочинку. Сім’я Епштейна нажила сотні мільйонів доларів, мала у власності величезні будинки по всьому світу. Епштейн мешкав менш ніж у двох кілометрах від маєтку Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Біч .

У будинку Епшейна постійно перебували безліч моделей і просто гарних дівчат, десятки з яких були неповнолітніми. Їх Епштейн за допомогою експодруги Гіслен Максвелл передавав як сувеніри на вечірку впливових багатіїв у різних куточках світу. «Весь цей час Епштейн таємно записував дії моделей та хазяїв вечірок, а отже, мав купу компромату», – стверджує Унгер.

«Епштейн неодноразово стверджував, що саме він познайомив Трампа з його майбутньою дружиною Меланією», – пише Daily Mail.

Однак після 17 років дружби Трамп з Епштейном назавжди побили горшки. Це сталося у 2004 році, коли Епштейн розповів Трампу, що мріє придбати неймовірний особняк в Палм-Біч, який продавався з аукціону через банкрутство його власника. Епштейн у мріях вже володів цим будинком, розпланував, куди перенесе басейн, привіз до маєтку свого друга Трампа, аби порадитися щодо перепланування.

Однак на аукціоні Трамп запропонував більш високу ціну за маєток, ніж Епштейн: понад $41 млн. Незабаром після цього Трамп виставив будинок на продаж аж за $125 млн. Це стало для Епштейна ударом нижче пояса: він розлютився, відтоді ніколи більше не розмовляв з Трампом, а всім впливових знайомим демонстрував фотографії Трампа з молодими дівчатами, які були топлес, а також ще одну, ще більш пікантну: майбутнього президента США у забруднених спермою штанях.

Covid-19 і «культ смерті»

У книзі також йдеться: після трьох років президентства Трампа з'ясувалося, що той «був соціопатом, який понад 20 тис. разів робив неправдиві заяви».

Американський журналіст переконаний: у минулому році, у розпал пандемії коронавірусу, Трампу було абсолютно однаково, скільки американців загинули та скільки загинуть ще.

«Він майже нічого не робив, коли справа доходила до зупинки розповсюдження вірусу», – пише Унгер, який називає стиль «управляння» Трампа щодо протидії спалаху хвороби «культом смерті». Автор акцентує: Трамп фактично покинув свій народ сам на сам боротися з вірусом і нічого не робив для покращення ситуації.

Наталія Сокирчук, «Главком»