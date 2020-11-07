Байден звернувся до американців

Байден зазначив, що його штаб поки не готовий оголосити про остаточну перемогу на виборах

Кандидат на пост президента США від Демократичної партії Джо Байден виступив зі зверненням до американців на тлі триваючої гонки за крісло в Білому домі.

Трансляцію заходу вів телеканал CBSN.

Політик зазначив, що його штаб поки не готовий оголосити про остаточну перемогу на виборах. За його словами, він виграє за підрахунком голосів в Неваді і Арізоні.

Демократ додав, що він на шляху до того, щоб отримати 300 голосів виборників при необхідному для перемоги порозі в 270 голосів.

Крім того, колишній віце-президент закликав своїх прихильників проявити терпіння в очікуванні підсумків підрахунку бюлетенів виборців.

3 листопада в США відбулися президентські вибори, основними претендентами на пост глави держави є демократ Джо Байден і діючий президент, республіканець Дональд Трамп. На даний момент в ряді штатів триває підрахунок голосів, для перемоги кандидату необхідно отримати 270 голосів вибірників.

За даними Fox News, Байден отримує 264 голоси вибірників, Трамп - 214. При цьому телеканал зарахував Байдену 11 голосів від штату Арізона, де підрахунок ще триває. Крім того, вирішальними на даний момент є штати Джорджія (16 вибірників), Пенсільванія (20 вибірників), Північна Кароліна (15 вибірників) і Невада (6 вибірників).