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    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником

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    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником

    В Одесі оголосили день жалоби через смерть Жванецького

    Одесити несуть квіти до місць, які так чи інакше пов'язані з життям і творчістю письменника-сатирика, почесного громадянина міста Михайла Жванецького, який помер вчора в Москві.

    Зокрема, букети можна побачити на табличці-покажчику бульвару імені Жванецького і біля воріт будинку №113 по Старопортофранківській, де народився і виріс літератор.

    Прощаються з Михайлом Жванецьким і у Всесвітньому клубі одеситів на Маразліївській, одним із засновників і президентом якого він був. Тут встановлено невеличкий меморіал: фотографія, книги письменника і келих його улюбленого напою - коньяку.

    Не забувають одесити і про скульптуру кота Жванецького Морріса на підвіконні клубу. У нього теж з'явилися квіти.

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    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником
    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником
    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником
    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником
    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником
    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником
    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником
    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником
    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником
    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником
    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником
    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником
    Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником

    Нагадаємо, одеський муніципалітет оголосив на сьогодні міський траур по померлому і планує встановити пам'ятник Михайлу Жванецькому на однойменному бульварі.

    Джерело: Думская

    Одеса одесити
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