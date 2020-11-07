Прощання із Жванецьким: одесити несуть квіти до місць, пов'язаних з письменником

В Одесі оголосили день жалоби через смерть Жванецького

Одесити несуть квіти до місць, які так чи інакше пов'язані з життям і творчістю письменника-сатирика, почесного громадянина міста Михайла Жванецького, який помер вчора в Москві.

Зокрема, букети можна побачити на табличці-покажчику бульвару імені Жванецького і біля воріт будинку №113 по Старопортофранківській, де народився і виріс літератор.

Прощаються з Михайлом Жванецьким і у Всесвітньому клубі одеситів на Маразліївській, одним із засновників і президентом якого він був. Тут встановлено невеличкий меморіал: фотографія, книги письменника і келих його улюбленого напою - коньяку.

Не забувають одесити і про скульптуру кота Жванецького Морріса на підвіконні клубу. У нього теж з'явилися квіти.

Нагадаємо, одеський муніципалітет оголосив на сьогодні міський траур по померлому і планує встановити пам'ятник Михайлу Жванецькому на однойменному бульварі.

Джерело: Думская