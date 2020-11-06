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    Байден через кілька годин виступить зі зверненням до співгромадян

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    Виступ Байдена відбудеться в прайм-тайм у п'ятницю ввечері за часом Східного узбережжя США - Байден через кілька годин виступить зі зверненням до співгромадян
    Виступ Байдена відбудеться в прайм-тайм у п'ятницю ввечері за часом Східного узбережжя США

    ЗМІ прогнозують, що Байден оголосить себе переможцем президентських виборів

    Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вирішив виступити зі зверненням до співгромадян. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на його передвиборчий штаб.

    Очікується, що виступ Байдена відбудеться в прайм-тайм у п'ятницю ввечері за часом Східного узбережжя США. За деякими даними, він запланований приблизно на 20:00 за місцевим часом.

    Байден наразі близький до того, щоб набрати необхідні для перемоги на виборах голоси вибірників.

    ЗМІ прогнозують, що Байден оголосить себе переможцем президентських виборів.

    Нинішній глава держави Дональд Трамп неодноразово давав зрозуміти, що не збирається визнавати поразку і буде оскаржувати результати підрахунку голосів в низці ключових штатів. Таким чином, де-факто боротьба за пост президента навряд чи припиниться найближчим часом.

    Нагадаємо, що у штаті Джорджія, що вважається одним з вирішальних для перемоги у президентських перегонах, перерахують голоси.

    Як повідомлялося, штаб Байдена прогнозує, що Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому.

    6 листопада Байден випередив Трампа у Пенсильванії.

    Трамп готується розпочати «другий термін» достроково, навіть без перемоги.

    Також Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

    До слова, провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів.

    Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.

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