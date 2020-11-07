Байден не повинен оголошувати про перемогу, – Трамп

Трамп заявив, що судові розгляди тільки починаються

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що кандидат у президенти Джо Байден не повинен заявляти про свою перемогу. Трамп сказав, що міг би зробити те ж саме.

Про це чинний президент США написав у своєму Twitter.

Трамп заявив, що судові розгляди тільки починаються.

«Джо Байден не повинен неправомірно заявляти про президентство. Я міг би зробити те ж саме. Судові розгляди тільки починаються!» – написав він.

Нагадаємо, що у штаті Джорджія, що вважається одним з вирішальних для перемоги у президентських перегонах, перерахують голоси.

Як повідомлялося, штаб Байдена прогнозує, що Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому.

6 листопада Байден випередив Трампа у Пенсильванії.

Трамп готується розпочати «другий термін» достроково, навіть без перемоги.

Також Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

До слова, провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів.

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.

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