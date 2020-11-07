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    У світі

    Байден не повинен оголошувати про перемогу, – Трамп

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    Байден не повинен оголошувати про перемогу, – Трамп

    Трамп заявив, що судові розгляди тільки починаються

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що кандидат у президенти Джо Байден не повинен заявляти про свою перемогу. Трамп сказав, що міг би зробити те ж саме.

    Про це чинний президент США написав у своєму Twitter.

    Трамп заявив, що судові розгляди тільки починаються.

    «Джо Байден не повинен неправомірно заявляти про президентство. Я міг би зробити те ж саме. Судові розгляди тільки починаються!» – написав він.

    Нагадаємо, що у штаті Джорджія, що вважається одним з вирішальних для перемоги у президентських перегонах, перерахують голоси.

    Як повідомлялося, штаб Байдена прогнозує, що Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому.

    6 листопада Байден випередив Трампа у Пенсильванії.

    Трамп готується розпочати «другий термін» достроково, навіть без перемоги.

    Також Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

    До слова, провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів.

    Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.

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    Джерело:

    США вибори Дональд Трамп вибори у США президент
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