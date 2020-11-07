Байден не повинен оголошувати про перемогу, – Трамп
Трамп заявив, що судові розгляди тільки починаються
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що кандидат у президенти Джо Байден не повинен заявляти про свою перемогу. Трамп сказав, що міг би зробити те ж саме.
Про це чинний президент США написав у своєму Twitter.
Трамп заявив, що судові розгляди тільки починаються.
«Джо Байден не повинен неправомірно заявляти про президентство. Я міг би зробити те ж саме. Судові розгляди тільки починаються!» – написав він.
Нагадаємо, що у штаті Джорджія, що вважається одним з вирішальних для перемоги у президентських перегонах, перерахують голоси.
Як повідомлялося, штаб Байдена прогнозує, що Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому.
6 листопада Байден випередив Трампа у Пенсильванії.
Трамп готується розпочати «другий термін» достроково, навіть без перемоги.
Також Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.
До слова, провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів.
Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.
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