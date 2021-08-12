Байден звернувся до Конгресу із закликом знизити ціни на ліки

Байден пропонує дозволити Medicare вести переговори про ціни, що допоможе знизити витрати для мільйонів американців

Президент США Джо Байден виступив в Білому домі з промовою, присвяченій його пропозиції щодо зниження цін на рецептурні лікарські препарати. Про це повідомляє «Голос Америки».

Байден назвав ситуацію в даній сфері кризовою. Свою думку він проілюстрував даними про зростання цін на ліки за останні десятиліття.

Президент США, зокрема, підкреслив, що нинішній стан справ болісно відбивається на житті літніх американців.

Як наголошується в пресрелізі Білого дому, американці платять за рецептурні ліки в середньому в два-три рази більше, ніж жителі інших країн, а кожен четвертий американець, який приймає рецептурні препарати, насилу може дозволити собі їх покупку.

«Щоб вирішити проблему по-справжньому, повинен зробити свою справу Конгрес», – підкреслив Байден.

Президент закликає законодавців врегулювати кризу і дозволити програмі Medicare вести переговори про ціни на ліки, що значно знизить витрати для мільйонів американців.

Як наголошується в прес-релізі Білого дому, від цього виграють не тільки учасники програми Medicare, оскільки домовленість про ціни дозволить знизити витрати роботодавців на медичне страхування, що скоротить страхові внески на десятки мільярдів доларів і більше.

Крім того, пропонується ввести штрафи для фармацевтичних компаній, які підвищують ціни на свою продукцію швидше, ніж відбувається інфляція.

Минулого місяця президент Байден підписав указ, яким зобов'язав вжити заходів, щоб посилити конкуренцію, підвищити заробітну плату і знизити ціни, в тому числі і на ліки, що відпускаються за рецептом.

Опитування громадської думки показують, що більшість американців підтримують цю ініціативу.

«Адміністрація Байдена і Харріс продовжує докладати всіх зусиль, щоб зробити якісну охорону здоров'я більш доступним, – підкреслюють в Білому домі. – Дозволивши програмі Medicare вести переговори про ціни на ліки, Конгрес може внести свій вклад в зниження витрат і забезпечення здоров'я і фінансової безпеки літніх людей в нашій країні».

До слова, 16 липня, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що зараз всі узгодження щодо візиту глави держави в США знаходяться на фінальній стадії.

Як повідомлялося, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім.