Байден запросив Зеленського у Вашингтон

Володимир Зеленський і Джозеф Байден провели телефонні переговори. Під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім.

Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа. Таку попередню інформацію оприлюднила прессекретарка президента США Джен Псакі.

Зустріч двох президентів запланована на літо 2021. Орієнтовно вона відбудеться після того, як президент США повернеться з Європи.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki and National Security Advisor Jake Sullivan. https://t.co/FRSpfsQQnC