  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Байден запросив Зеленського у Вашингтон

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джозеф&nbsp;Байден також знову запевнив Зеленського в підтримці Вашингтоном територіальної цілісності й суверенітету України - Байден запросив Зеленського у Вашингтон
    Джозеф Байден також знову запевнив Зеленського в підтримці Вашингтоном територіальної цілісності й суверенітету України
    Фото: РБК-Україна

    Зустріч двох президентів запланована на літо

    Володимир Зеленський і Джозеф Байден провели телефонні переговори. Під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім.

    Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа. Таку попередню інформацію оприлюднила прессекретарка президента США Джен Псакі.

    Зустріч двох президентів запланована на літо 2021. Орієнтовно вона відбудеться після того, як президент США повернеться з Європи.

    Як відомо, 7 червня Байден поговорив із Зеленським перед зустріччю з Путіним. Повідомляється, що Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України», а також заявив, що запросить його до Білого дому «цього літа після повернення з Європи».

    Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року.

    Нагадаємо, 16 червня президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін повинні зустрітися в Женеві. Лідери планують обговорити нагальні питання двосторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою.

    Також сьогодні Байден зустрічається з генсеком НАТО.

    Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

    До слова, сьогодні стало відомо, що після зміни керівництва «Нафтогазу» Білий дім передумав зустрічатися із Зеленським.

    Читайте також: Україна – ключове питання майбутньої зустрічі Байдена і Путіна

    Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон суверенітет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден запросив Зеленського у Вашингтон