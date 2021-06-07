Байден запросив Зеленського у Вашингтон

Байден також знову запевнив Зеленського в підтримці Вашингтоном територіальної цілісності й суверенітету України

Джозеф Байден також знову запевнив Зеленського в підтримці Вашингтоном територіальної цілісності й суверенітету України

Зустріч двох президентів запланована на літо

Володимир Зеленський і Джозеф Байден провели телефонні переговори. Під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім.

Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа. Таку попередню інформацію оприлюднила прессекретарка президента США Джен Псакі.

Зустріч двох президентів запланована на літо 2021. Орієнтовно вона відбудеться після того, як президент США повернеться з Європи.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki and National Security Advisor Jake Sullivan. https://t.co/FRSpfsQQnC — The White House (@WhiteHouse) June 7, 2021

Як відомо, 7 червня Байден поговорив із Зеленським перед зустріччю з Путіним. Повідомляється, що Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України», а також заявив, що запросить його до Білого дому «цього літа після повернення з Європи».

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року.

Нагадаємо, 16 червня президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін повинні зустрітися в Женеві. Лідери планують обговорити нагальні питання двосторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою.

Також сьогодні Байден зустрічається з генсеком НАТО.

Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

До слова, сьогодні стало відомо, що після зміни керівництва «Нафтогазу» Білий дім передумав зустрічатися із Зеленським.