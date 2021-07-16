Офіс президента: узгодження візиту Зеленського у США на фінальній стадії
Найближчим часом будуть озвучені дата та програма візиту, запевняє речник президента України
Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що зараз всі узгодження щодо візиту глави держави в США знаходяться на фінальній стадії. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
За його словами, найближчим часом будуть озвучені дата та програма.
Никифоров додав, що Зеленський вітає зусилля президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо врегулювання кризи, яка утворюється через реалізацію проекту «Північний потік-2».
Однак, за словами Никифорова, глава держави наголошує на відсутності конкретних кроків з протидії загрозам від запуску цього трубопроводу.
Напередодні Білий дім заявив, що «ми ніколи не уточнювали, коли Зеленський зустрінеться з Байденом».
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський очікує від зустрічі з президентом США Джо Байденом конкретики та співробітництва у сферах безпеки, оборони та економіки.
Також на днях Володимир Зеленський розповів про активну підготовку його візиту до Сполучених Штатів Америки, який має стати змістовним і максимально результативним.
Наприкінці червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторія Нуланд обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення американського лідера Джо Байдена.
Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».
Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.
«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.
Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня