Офіс президента: узгодження візиту Зеленського у США на фінальній стадії

Напередодні Білий дім заявив, що «ми ніколи не уточнювали, коли Зеленський зустрінеться з Байденом»

Найближчим часом будуть озвучені дата та програма візиту, запевняє речник президента України

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що зараз всі узгодження щодо візиту глави держави в США знаходяться на фінальній стадії. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За його словами, найближчим часом будуть озвучені дата та програма.

Никифоров додав, що Зеленський вітає зусилля президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо врегулювання кризи, яка утворюється через реалізацію проекту «Північний потік-2».

Однак, за словами Никифорова, глава держави наголошує на відсутності конкретних кроків з протидії загрозам від запуску цього трубопроводу.

Напередодні Білий дім заявив, що «ми ніколи не уточнювали, коли Зеленський зустрінеться з Байденом».

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський очікує від зустрічі з президентом США Джо Байденом конкретики та співробітництва у сферах безпеки, оборони та економіки.

Також на днях Володимир Зеленський розповів про активну підготовку його візиту до Сполучених Штатів Америки, який має стати змістовним і максимально результативним.