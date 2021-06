Байден поговорив із Зеленським перед зустріччю з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня. Про це повідомили у Білому домі.

Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтону, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України», а також заявив, що запросить його до Білого дому «цього літа після повернення з Європи».

