Байден поговорив із Зеленським перед зустріччю з Путіним

Президент США запросить Зеленського до Білого дому «цього літа після повернення з Європи»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня. Про це повідомили у Білому домі.

Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтону, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України», а також заявив, що запросить його до Білого дому «цього літа після повернення з Європи».

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki and National Security Advisor Jake Sullivan. https://t.co/FRSpfsQQnC — The White House (@WhiteHouse) June 7, 2021

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року.

Нагадаємо, 16 червня президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін повинні зустрітися в Женеві. Лідери планують обговорити нагальні питання двосторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою.

Також сьогодні Байден зустрічається з генсеком НАТО.

Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

До слова, сьогодні стало відомо, що після зміни керівництва «Нафтогазу» Білий дім передумав зустрічатися із Зеленським.



