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    Байден поговорив із Зеленським перед зустріччю з Путіним

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    Джо Байден вдруге поговорив із Володимиром Зеленським - Байден поговорив із Зеленським перед зустріччю з Путіним
    Джо Байден вдруге поговорив із Володимиром Зеленським
    Фото з відкритих джерел

    Президент США запросить Зеленського до Білого дому «цього літа після повернення з Європи»

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня. Про це повідомили у Білому домі.

    Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтону, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України», а також заявив, що запросить його до Білого дому «цього літа після повернення з Європи».

    Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року.

    Нагадаємо, 16 червня президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін повинні зустрітися в Женеві. Лідери планують обговорити нагальні питання двосторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою.

    Також сьогодні Байден зустрічається з генсеком НАТО.

    Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

    До слова, сьогодні стало відомо, що після зміни керівництва «Нафтогазу» Білий дім передумав зустрічатися із Зеленським.

    Читайте також: Україна – ключове питання майбутньої зустрічі Байдена і Путіна


    Теги: США Джозеф Байден НАТО Путін Володимир Зеленський Україна президент суверенітет
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    Байден поговорив із Зеленським перед зустріччю з Путіним