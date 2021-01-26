Білорусь несподівано почала перевірку боєготовності армії

Дії військ пройдуть практично на всіх полігонах Збройних сил і окремих ділянках місцевості

З 25 січня Білорусь почала раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності своєї армії.

війсьПро це йдеться в повідомленні міністерства оборони Білорусі.

«25 січня за розпорядженням міністра оборони Республіки Білорусь під керівництвом начальника Генерального штабу розпочато комплексну перевірку бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основною метою є перевірка та підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності з'єднань та військових частин виконувати завдання в сучасних умовах.

«Дії військ пройдуть практично на всіх полігонах Збройних сил і окремих ділянках місцевості. Зважаючи на специфіку виконуваних завдань військам належить діяти у різних умовах – долати водні перешкоди, відпрацьовувати навчально-бойові завдання вдень і вночі як у лісових масивах, так і в населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пильна увага буде приділена стану техніки та озброєння, а також роботі забезпечують систем.

Завершити цю перевірку планується проведенням контрольних занять і тактичних навчань з бойовою стрільбою різного рівня.