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    У світі

    Білорусь несподівано почала перевірку боєготовності армії

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    Білорусь несподівано почала перевірку боєготовності армії - Білорусь несподівано почала перевірку боєготовності армії
    Білорусь несподівано почала перевірку боєготовності армії

    Дії військ пройдуть практично на всіх полігонах Збройних сил і окремих ділянках місцевості

    З 25 січня Білорусь почала раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності своєї армії.

    війсьПро це йдеться в повідомленні міністерства оборони Білорусі.

    «25 січня за розпорядженням міністра оборони Республіки Білорусь під керівництвом начальника Генерального штабу розпочато комплексну перевірку бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що основною метою є перевірка та підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності з'єднань та військових частин виконувати завдання в сучасних умовах.

    «Дії військ пройдуть практично на всіх полігонах Збройних сил і окремих ділянках місцевості. Зважаючи на специфіку виконуваних завдань військам належить діяти у різних умовах – долати водні перешкоди, відпрацьовувати навчально-бойові завдання вдень і вночі як у лісових масивах, так і в населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що пильна увага буде приділена стану техніки та озброєння, а також роботі забезпечують систем.

    Завершити цю перевірку планується проведенням контрольних занять і тактичних навчань з бойовою стрільбою різного рівня.

    Теги: Білорусь військові навчання озброєння
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