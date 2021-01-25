Віцепрем'єр розповів про сумну долю єдиного українського крейсера
Крейсер «Україна» можуть продати або утилізувати
Цього року прийнято рішення про демілітаризацію корабля
Єдиний український ракетний крейсер «Україна» можуть продати або утилізувати, проте остаточне рішення по ньому ще не ухвалене.
Про це в інтерв'ю виданню «День» розповів віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.
Він зазначив, що питання подальшої долі крейсера вирішується вже давно, через що він просто стоїть на суднобудівному заводі в Миколаєві і займає багато місця.
«Ця історія тягнеться вже десятками років і переходить, як «перехідний прапор» від уряду до уряду і досі рішення не прийнято. Те, що він не може взагалі бути введений до складу ВМС, зрозуміло. Більше того цей крейсер заважає заводу, займаючи місце. І третє, що цього року прийнято рішення про демілітаризацію корабля, зняття повністю всього озброєння. А після цього можливо буде прийнято рішення про його продаж, а ні, то утилізацію», – сказав Уруський.
Нагадаємо, в 2019 році колишній гендиректор концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавічус виступав за продаж крейсера, який знаходиться на утриманні Миколаївського суднобудівного заводу.
Також вітчизняний ракетний комплекс «Нептун» може піти на експорт.