України має від’єднатися від спільної енергосистеми з Росією і Білоруссю – міністр закордонних справ
Голова МЗС наголосив, що стратегія відмежування від Росії і Білорусі залишається незмінною
Кулеба зазначив, що від'єднання від спільної енергосистеми буде метою у 2023 році
Україна повинна від’єднатися від спільної енергетичної системи з Російською Федерацією і Білоруссю і у 2023 році приєднатися до енергомережі країн Європейського Союзу. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Мета України – це у 2023 році приєднатися до системи постачання електроенергії Європейського Союзу. Це має означати, що ми маємо відрізатися від Білорусі та від білоруської системи, від російської системи і повністю інтегруватися в ЄС. Для мене, як для міністра закордонних справ це фундаментально важливо», – зазначив міністр.
Голова МЗС наголосив, що стратегія відмежування від Росії і Білорусі залишається незмінною.
«Ми зрештою відріжемося від енергосистем Білорусії та Російської Федерації», – підсумував Кулеба.
Нагадаємо, з січня 2021 Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. З початку року Україна закупила близько 100 млн кВт годин на суму понад 150 млн грн.
23 січня імпорт досягнув рекорду – майже 10 млн кВт годин добу, що дорівнює роботі одного енергоблоку Рівненської АЕС.
Попереднього разу імпорт струму з Білорусі та Росії, який здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року, призвів до найбільшої в історії незалежності кризи на енергоринку.