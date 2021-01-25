України має від’єднатися від спільної енергосистеми з Росією і Білоруссю – міністр закордонних справ

Голова МЗС наголосив, що стратегія відмежування від Росії і Білорусі залишається незмінною

Кулеба зазначив, що від'єднання від спільної енергосистеми буде метою у 2023 році

Україна повинна від’єднатися від спільної енергетичної системи з Російською Федерацією і Білоруссю і у 2023 році приєднатися до енергомережі країн Європейського Союзу. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Мета України – це у 2023 році приєднатися до системи постачання електроенергії Європейського Союзу. Це має означати, що ми маємо відрізатися від Білорусі та від білоруської системи, від російської системи і повністю інтегруватися в ЄС. Для мене, як для міністра закордонних справ це фундаментально важливо», – зазначив міністр.

Голова МЗС наголосив, що стратегія відмежування від Росії і Білорусі залишається незмінною.

«Ми зрештою відріжемося від енергосистем Білорусії та Російської Федерації», – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, з січня 2021 Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. З початку року Україна закупила близько 100 млн кВт годин на суму понад 150 млн грн.

23 січня імпорт досягнув рекорду – майже 10 млн кВт годин добу, що дорівнює роботі одного енергоблоку Рівненської АЕС.

Попереднього разу імпорт струму з Білорусі та Росії, який здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року, призвів до найбільшої в історії незалежності кризи на енергоринку.