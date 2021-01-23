Під час протестів у Мінську затримано близько ста осіб

Керівництво країни вважає, що протести відбуваються заради селфі

Близько ста учасників протесту затримано сьогодні у Мінську. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на телеграм-канал управління внутрішніх справ білоруської столиці.

«Учасників несанкціонованих заходів неодноразово попереджали про неприпустимість протиправних дій, найактивніших осіб затримано (близько 100 громадян, щодо яких проводиться перевірка в рамках чинного законодавства)», – повідомляють в ГУВС.

За даними міліції, в суботу в Мінську «проходять короткочасні несанкціоновані акції, участь в яких бере нечисленна кількість осіб. Уздовж доріг шикуються ланцюжки людей (до 30 осіб), які через кілька хвилин розходяться».

«Ці акції проводяться з метою фотографування і розміщення фотографій в різних інтернет-джерелах, і спрямовані на формування у суспільства масштабності протестного руху», – заявили в ГУВС.

Столична міліція вкотре закликає громадян не піддаватися на провокації і не брати участі у несанкціонованих заходах.

У списку незареєстрованого в Білорусі Правозахисного центру «Весна» наразі зазначено прізвища 13 затриманих осіб. Крім того, правозахисникам відомо про затримання волонтерів ініціативи «Їжа замість бомб», коли вони роздавали продукти нужденним у Михайлівському сквері. Активістів забрали разом з тими, хто прийшов по допомогу.

Протестувальники в різних районах Мінська збираються в ланцюжки солідарності. Деякі позначають себе біло-червоно-білою символікою. Автомобілісти вітають їх сигналами. Перед вихідними опозиційні телеграм-канали закликали до участі в акціях на підтримку політичних в'язнів.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента. Переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Учасники акцій не визнають оголошені владою підсумки виборів, вважають їх сфальсифікованими.

Як повідомлялося раніше, протести на вулицях Мінська та інших білоруських міст разом із їх жорстоким придушенням призвели до різкого падіння Білорусі у рейтингу самих безпечних держав. На початку 2020 року Білорусь займала 16-е місце зі 129 країн і перебувала між Хорватією і Данією. За даними на початок 2021 року республіка опустилися на 114-е місце серед 135 країн і перебуває тепер між Домініканською Республікою і Кенією.