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    У світі

    Білорусь створила пільговий режим для роботи ІТ-спеціалістів

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    Останнім часом спостерігається міграція російських ІТ-спеціалістів до Мінська через надзвичайно пільгові податкові умови роботи - Білорусь створила пільговий режим для роботи ІТ-спеціалістів
    Останнім часом спостерігається міграція російських ІТ-спеціалістів до Мінська через надзвичайно пільгові податкові умови роботи

    Лукашенко агітує своїх ІТ-спеціалістів працювати в Білорусі і запрошує до себе їхніх іноземних колег

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує сьогодні, 12 квітня, зустрітися з представниками ІТ-бізнесу і агітувати їх залишатися працювати на батьківщині, а також запрошувати на роботу іноземних фахівців. Про це пише ресурс The Bell.

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    Зазначається, що мова йде про 30-40 компаній, які працюють в Парку високих технологій Білорусі.

    «Фактично останнім часом спостерігається міграція російських ІТ-спеціалістів до Мінська через надзвичайно пільгові податкові умови роботи. Так учасники Парку високих технологій мають платити лише 1% від прибутку, будучи звільненими від всіх корпоративних податків. Податок на прибутки співробітників зменшений із 13% до 9%», - йдеться у повідомленні.

    Також у Білорусі ІТ-бізнесу дозволено проводити будь-які операції із електронними грошима, відкривати рахунки в іноземних банках без згоди Центробанку Білорусі.

    Наголошується, що іноземцям на території Парку високих технологій не потрібні візи протягом 180 днів.

    Нагадаємо, у 2018 році Олександр Лукашенко своїм декретом дозволив обіг в країні цифрових валют і токенів. Їх власників звільнили від виплати податків і декларування до 2023 року.

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