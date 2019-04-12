Білорусь створила пільговий режим для роботи ІТ-спеціалістів
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Розсилка
Лукашенко агітує своїх ІТ-спеціалістів працювати в Білорусі і запрошує до себе їхніх іноземних колег
Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує сьогодні, 12 квітня, зустрітися з представниками ІТ-бізнесу і агітувати їх залишатися працювати на батьківщині, а також запрошувати на роботу іноземних фахівців. Про це пише ресурс The Bell.
Зазначається, що мова йде про 30-40 компаній, які працюють в Парку високих технологій Білорусі.
«Фактично останнім часом спостерігається міграція російських ІТ-спеціалістів до Мінська через надзвичайно пільгові податкові умови роботи. Так учасники Парку високих технологій мають платити лише 1% від прибутку, будучи звільненими від всіх корпоративних податків. Податок на прибутки співробітників зменшений із 13% до 9%», - йдеться у повідомленні.
Також у Білорусі ІТ-бізнесу дозволено проводити будь-які операції із електронними грошима, відкривати рахунки в іноземних банках без згоди Центробанку Білорусі.
Наголошується, що іноземцям на території Парку високих технологій не потрібні візи протягом 180 днів.
Нагадаємо, у 2018 році Олександр Лукашенко своїм декретом дозволив обіг в країні цифрових валют і токенів. Їх власників звільнили від виплати податків і декларування до 2023 року.