Білорусь планує призупинити транзит російської нафти
-
Розсилка
Північну ділянку трубопроводу Дружба закриють на ремонт
Білорусь хоче призупинити транзит нафти через північну ділянку трубопроводу Дружба для проведення ремонтних робіт.
Про це заявив віце-прем'єр Білорусі Ігор Петришенко, передає БЕЛТА.
За його словами, Мінськ намагався вирішити проблему самостійно, не закриваючи певні ділянки нафтопроводу, але ситуація на даний момент вимагає більш радикальних заходів.
«Зараз у зв'язку з підходами, пов'язаними з екологією, елементами зеленої економіки, ми бачимо, що є моменти, які ми не можемо реалізувати і забезпечити технічне обслуговування цього нафтопроводу без певних ділянок, щоб або обмежити, або перекрити [транспортування ними]«, - сказав віце-прем'єр Білорусі.
До слова, в районі села Кашпури на Сумщині правоохоронці затримали автомобіль КамАЗ з викраденою нафтою, а також вилучили інструменти для несанкціонованого врізання в нафтопровід.