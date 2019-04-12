Білорусь планує призупинити транзит російської нафти



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Північну ділянку трубопроводу Дружба закриють на ремонт

Білорусь хоче призупинити транзит нафти через північну ділянку трубопроводу Дружба для проведення ремонтних робіт.

Про це заявив віце-прем'єр Білорусі Ігор Петришенко, передає БЕЛТА.

За його словами, Мінськ намагався вирішити проблему самостійно, не закриваючи певні ділянки нафтопроводу, але ситуація на даний момент вимагає більш радикальних заходів.

«Зараз у зв'язку з підходами, пов'язаними з екологією, елементами зеленої економіки, ми бачимо, що є моменти, які ми не можемо реалізувати і забезпечити технічне обслуговування цього нафтопроводу без певних ділянок, щоб або обмежити, або перекрити [транспортування ними]«, - сказав віце-прем'єр Білорусі.

До слова, в районі села Кашпури на Сумщині правоохоронці затримали автомобіль КамАЗ з викраденою нафтою, а також вилучили інструменти для несанкціонованого врізання в нафтопровід.