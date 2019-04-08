Білорусь відкриває для туристів Чорнобильську зону відчуження



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Зона відчуження у Білорусі Скріншот з відео

Вартість відвідування для групи з п'яти осіб складе 340 білоруських рублів (близько 4300 гривень)

Керівництво Білорусі прийняло рішення відкрити частину Чорнобильської зони, яка знаходиться на її території, для екскурсій.

Про це повідомляє телеканал ОНТ.

Вартість відвідування для групи з п'яти осіб складе 340 білоруських рублів (близько 4300 гривень).

Місця, де радіаційний фон підвищено, відзначать білими лініями. За них туристам буде заборонено заходити.

Після відкриття маршрутів, групи будуть відправляти два рази на місяць.

«Сформовано два маршрути, підібрано майданчики, автошляхи з удосконаленим покриттям та в цілому прораховано ті дози, які можуть отримати люди, перебуваючи у нас», - розповів заступник директора Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника Максим Кудін.

Нагадаємо, туристи завалили Чорнобильську зону на Київщині сміттям.