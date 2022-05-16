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    Білорусь стягнула до українського кордону близько 5 тис. військових

    До 21 травня триватиме &laquo;перевірка бойової готовності&raquo; сил реагування збройних сил Білорусі - Білорусь стягнула до українського кордону близько 5 тис. військових
    До 21 травня триватиме «перевірка бойової готовності» сил реагування збройних сил Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Лукашенко проводить «перевірку» сил спецоперації на кордоні з Україною

    Біля українсько-білоруського кордону триває так звана перевірка бойової готовності сил реагування збройних сил республіки Білорусь. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 16 травня.

    За даними Генштабу, біля кордону перебувають до семи батальйонів армії Білорусі. Вони продовжують виконувати завдання «з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону».

    До 21 травня триватиме наступний етап «перевірки бойової готовності» сил реагування збройних сил республіки Білорусь.

    Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв’язку.

    Як повідомлялося, Білорусь під виглядом «протидії можливим загрозам» проводить термінову «перевірку» двох районів територіальної оборони та розгортає сили спецоперацій на кордоні з Україною.

    До відома, чисельність батальйону на сучасному етапі коливається в межах від 400 до 800 осіб.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь стягнула до українського кордону близько 5 тис. військових