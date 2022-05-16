Білорусь стягнула до українського кордону близько 5 тис. військових

Лукашенко проводить «перевірку» сил спецоперації на кордоні з Україною

Біля українсько-білоруського кордону триває так звана перевірка бойової готовності сил реагування збройних сил республіки Білорусь. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 16 травня.

За даними Генштабу, біля кордону перебувають до семи батальйонів армії Білорусі. Вони продовжують виконувати завдання «з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону».

До 21 травня триватиме наступний етап «перевірки бойової готовності» сил реагування збройних сил республіки Білорусь.

Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв’язку.

Як повідомлялося, Білорусь під виглядом «протидії можливим загрозам» проводить термінову «перевірку» двох районів територіальної оборони та розгортає сили спецоперацій на кордоні з Україною.

До відома, чисельність батальйону на сучасному етапі коливається в межах від 400 до 800 осіб.