Білорусь розгортає на кордоні з Україною системи радіоелектронної розвідки

У районах білоруських населених пунктах Клімовка та Димамерки розгорнуто пости постановки радіоперешкод

Зберігається загроза ракетних ударів по Україні з території Білорусі

Спостерігається нарощування систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області Білорусі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, в районах населених пунктах Клімовка та Димамерки розгорнуто пости постановки радіоперешкод підрозділами зі складу 48-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби західного оперативного командування збройних сил республіки Білорусь. Крім того, противник провів тренування чергових сил і засобів протиповітряної оборони.

Також Генштаб ЗСУ повідомляє, що зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України з території республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби ФСБ РФ продовжують здійснювати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Триває перегрупування військ ворога.

Як повідомлялося, 22 квітня на Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що Кремль перекидає всі свої війська, що дислокувалися у Білорусі, на схід України. Ворог намагається знайти «найбільш вразливі місця» української оборони, аби почати широкомасштабний наступ на Донбасі.

Раніше військова розвідка міністерства оборони Великої Британії заявила, що рішення про припинення штурму українських захисників у Маріуполі свідчить про плани Кремля перекинути свої сили на наступ у глиб Донбасу. Там вважають, що повне захоплення комбінату суходолом, ймовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше знизить їхню боєздатність.