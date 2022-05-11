Кремль дотиснув Лукашенко. Але не на війну
Путінська орда продовжує спроби знищити Україну
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Предистория. В Беларуси на базе китайских технологий создали РСЗО «Полонез» и ракеты к ним. Баовая версия – управляемые ракеты с дальностью до 300 км. Создавали, вероятнее всего, при финансовом участии Азербайджана. По крайней мере это государство купило первые изделия (и они прекрасно себя показали в Карабахе).
По той же схеме создали свою версию ЗРК Бук – Бук-МБ3К. Где от старого «БУКа» осталось только название. И то же с попытками создать свои ракеты.
По ракетам работа велась «автономно» от Москвы. С китайскими (и вероятно иранскими) товарищами. Полонез даже испытывали вдали от РФ.
Москва хотела получить доступ к чертёжикам.Минск не соглашался. Но, на фоне событий последних лет, Кремль таки додавил.
Лукашенко в своей манере попытался представить полный провал как победу – дескать договорились с русскими друзями чтобы те глянули «материалы по ракетам»и помогли В реальности струсил и поплыл.
Читай – договорились сделать копию технологической документации, которая ещё вчера была совсекретной.
Джерело: блог Ігора Тишкевіча