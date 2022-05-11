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    Думки вголос

    Кремль дотиснув Лукашенко. Але не на війну

    • Ігор Тишкевіч

      Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    •  glavcom.ua
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    Як би Лукашенко не викручувався, але Путін міцно тримає його - Кремль дотиснув Лукашенко. Але не на війну
    Як би Лукашенко не викручувався, але Путін міцно тримає його
    малюнок з відкритих джерел

    Путінська орда продовжує спроби знищити Україну

    Мовою оригіналу

    Предистория. В Беларуси на базе китайских технологий создали РСЗО «Полонез» и ракеты к ним. Баовая версия – управляемые ракеты с дальностью до 300 км. Создавали, вероятнее всего, при финансовом участии Азербайджана. По крайней мере это государство купило первые изделия (и они прекрасно себя показали в Карабахе).

    По той же схеме создали свою версию ЗРК Бук – Бук-МБ3К. Где от старого «БУКа» осталось только название. И то же с попытками создать свои ракеты.

    По ракетам работа велась «автономно» от Москвы. С китайскими (и вероятно иранскими) товарищами. Полонез даже испытывали вдали от РФ.

    Москва хотела получить доступ к чертёжикам.Минск не соглашался. Но, на фоне событий последних лет, Кремль таки додавил.

    Лукашенко в своей манере попытался представить полный провал как победу – дескать договорились с русскими друзями чтобы те глянули «материалы по ракетам»и помогли В реальности струсил и поплыл.

    Читай – договорились сделать копию технологической документации, которая ещё вчера была совсекретной.

    Джерело: блог Ігора Тишкевіча

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти зброя Олександр Лукашенко війна Бук Україна ракета окупація #stoprussia
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    Кремль дотиснув Лукашенко. Але не на війну