Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка

Рашисти розробили план придушення народних протестів у Білорусі

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Після фальсифікацій президентських виборів в Білорусі збройні сили РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів.

Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування Росії «в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе».

Одним з доказів підготовки РФ до військової агресії проти сусідньої держави є «Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи».

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що білоруси не планують брати участь у війні Росії проти України. Однак з території Білорусі ведуться ракетні удари по нашій державі.

У квітні Олександр Лукашенко поклався вірності російському президенту Володимиру Путіну, по суті заявивши про військову підтримку.