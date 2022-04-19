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    Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка

    документ
    Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка
    фото з відкритих джерел

    Рашисти розробили план придушення народних протестів у Білорусі

    Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Після фальсифікацій президентських виборів в Білорусі збройні сили РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів.

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    Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка
    Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка
    Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка
    Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка
    Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка
    Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка
    Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка
    Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка
    Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка

    Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування Росії «в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе».

    Одним з доказів підготовки РФ до військової агресії проти сусідньої держави є «Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи».

    Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що білоруси не планують брати участь у війні Росії проти України. Однак з території Білорусі ведуться ракетні удари по нашій державі.

    У квітні Олександр Лукашенко поклався вірності російському президенту Володимиру Путіну, по суті заявивши про військову підтримку.

    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські військові планували захопити Білорусь – розвідка