Білорусь стягує війська до кордону з Україною: Лукашенко озвучив нові погрози

До кордонів висуваються батальйонні тактичні групи, а також підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії

Білорусь під виглядом «протидії можливим загрозам» проводить термінову «перевірку» двох районів територіальної оборони та розгортає сили спецоперацій на кордоні з Україною. Про це заявив начальник генерального штабу збройних сил, перший заступник міністра оборони Білорусі Віктор Гулевич, повідомляє Белта.

За словами Гулевича, до кордонів висуваються батальйонні тактичні групи, а також підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії.

Також Гулевич знайшов виправдання, навіщо Білорусь стягує війська. Прозвучали традиційні меседжі про нібито зростання військової загрози з боку України та країн НАТО.

«Створене угруповання за останні шість місяців зросло більш ніж удвічі як у кількісному, так і якісному відношенні. З'явилися в акваторіях Середземного та Балтійського морів угруповання, що несуть крилаті ракети морського повітряного базування, збільшено авіаційне угруповання в Польщі та країнах Балтії», – заявив Гулевич.

«На Південному операційному напрямку створене Збройними силами України угруповання загальною чисельністю до 20 тис. осіб також вимагає від нас реакції», – наголосив Гулевич.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді із військовими взявся відверто погрожувати НАТО.

Як раніше повідомлялося, Лукашенко оголосив другий етап перевірок «бойової» готовності свого війська. Також Лукашенко заявив, що Білорусь збирається створити власні ракетні комплекси за допомогою Росії.

Як раніше повідомлялося, напередодні 9 травня Лукашенко почав перевіряти «бойову» готовність свого війська. Також у Білорусі розпочалася робота над власними ракетами. Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на нараді із військовими.



