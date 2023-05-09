Білорусь заявила про затримання осіб, які нібито готували теракти: кого звинувачує

Мінськ вважає, що за підготовкою до нібито терактів стоять «спецслужби»

Комітет державної безпеки Білорусі заявив, що попередив скоєння терактів невідомими спецслужбами на 9 травня. Про це передає білоруське видання «Наша Ніва».

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«Ці події були пов'язані, за нашими оцінками, з 9 травня… Глава держави в курсі цих моментів. Ми затримали певну кількість осіб, які готувалися до вчинення терактів. І знаємо, що за цим стоять спецслужби...», – заявив голова КДБР Іван Тертель.

Тертель додав, що нібито не хоче повністю сьогодні розкривати всю інформацію. Тому, можливо, це повідомлять завтра.

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Раніше Лукашенку привиділися «диверсанти» та «провокації» на кордоні. За словами самопроголошеного президента, поблизу кордонів Білорусі нібито «нарощується військовий потенціал НАТО», а він це питання ігнорувати не може.

А після підриву літака А-50 у Білорусі Лукашенко вигадав історію про українського диверсанта. Лукашенко заявив, що до підриву літака А-50 нібито причетний диверсант та його посібники. За його словами, «шпигун нібито був завербований Службою безпеки України у 2014 році і розуміється на IT-технологіях. Щобільше, диктатор стверджує, що «диверсанта» затримали.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду 9 травня у Москві не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна з лідерами інших держав. Після параду Лукашенку різко стало погано і він залишив Москву.