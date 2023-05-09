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Білорусь заявила про затримання осіб, які нібито готували теракти: кого звинувачує

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь заявила про затримання осіб, які нібито готували теракти: кого звинувачує
Теракт нібито мали влаштувати 9 травня
фото ілюстративне

Мінськ вважає, що за підготовкою до нібито терактів стоять «спецслужби»

Комітет державної безпеки Білорусі заявив, що попередив скоєння терактів невідомими спецслужбами на 9 травня. Про це передає білоруське видання «Наша Ніва».

«Ці події були пов'язані, за нашими оцінками, з 9 травня… Глава держави в курсі цих моментів. Ми затримали певну кількість осіб, які готувалися до вчинення терактів. І знаємо, що за цим стоять спецслужби...», – заявив голова КДБР Іван Тертель.

Тертель додав, що нібито не хоче повністю сьогодні розкривати всю інформацію. Тому, можливо, це повідомлять завтра.

Раніше Лукашенку привиділися «диверсанти» та «провокації» на кордоні. За словами самопроголошеного президента, поблизу кордонів Білорусі нібито «нарощується військовий потенціал НАТО», а він це питання ігнорувати не може.

А після підриву літака А-50 у Білорусі Лукашенко вигадав історію про українського диверсанта. Лукашенко заявив, що до підриву літака А-50 нібито причетний диверсант та його посібники. За його словами, «шпигун  нібито був завербований Службою безпеки України у 2014 році і розуміється на IT-технологіях. Щобільше, диктатор стверджує, що «диверсанта» затримали.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду 9 травня у Москві не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна з лідерами інших держав. Після параду Лукашенку різко стало погано і він залишив Москву.

Теги: Білорусь теракт війна

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