Лукашенку привиділися «диверсанти» та «провокації» на кордоні

Диктатор Лукашенко зібрав нараду, щоб обговорити нібито існуючі провокації на кордоні та проникнення «диверсантів» в Білорусь

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зібрав нараду, під час якої почав переконувати, що на кордоні Білорусі нібито «відбуваються провокації». Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

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За словами самопроголошеного президента, поблизу кордонів Білорусі нібито «нарощується військовий потенціал НАТО», а він це питання ігнорувати не може.

«Відкласти цю нараду ми не могли: ситуація нас змушує реагувати на ту ситуацію, яка складається. Тому було доручено уряду, силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою недопущення на територію Білорусі різноманітних диверсантів», – заявив Лукашенко.

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Лукашенко традиційно заявив, що обстановка навколо Білорусі нібито «залишається складною». Голова Комітету державної безпеки Іван Тертель заявив, за даними розвідки, нібито «прогнозується значне загострення оперативної обстановки, яка складається навколо Білорусі».

Нагадаємо, що після підриву літака А-50 у Білорусі Лукашенко вигадав історію про українського диверсанта. Лукашенко заявив, що до підриву літака А-50 нібито причетний диверсант та його посібники. За його словами, «шпигун нібито був завербований Службою безпеки України у 2014 році і розуміється на IT-технологіях. Щобільше, диктатор стверджує, що «диверсанта» затримали.

Зазначимо, що 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.