Лукашенко погано почувається: що сталося з диктатором після параду в Москві

ЗМІ також інформують, що в останній тиждень Лукашенко серйозно захворів

Після параду білоруському диктатору різко стало погано і він залишив Москву

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду 9 травня у Москві не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна з лідерами інших держав. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що після параду Лукашенку різко стало погано і він залишив Москву.

Перед цим співробітники федеральної служби охорони посадили білоруського диктатора до електромобіля служби безпеки та відвезли до місця покладання вінків.

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ЗМІ також інформують, що в останній тиждень Лукашенко серйозно захворів, і всі заходи за його участю було скасовано. Однак самопроголошений президент Білорусі все ж прибув на парад до Москви на особисте прохання Путіна.

Пропагандисти повідомляють, що Лукашенку надали бригаду лікарів: «Він скасував усі зустрічі, перебуває під крапельницею».

Назад до аеропорту у Москві політика супроводжувала карета швидкої допомоги.

Раніше під час параду у Москві 9 травня на руці самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка помітили бинт, а під час відеотрансляція параду було помітно, що диктатор чомусь виглядав чи то засмученим, чи то втомленим.

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Нагадаємо, у Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

На запрошення російської сторони прибули: Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану; Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії; Емомалі Рахмон, президент Таджикистану; Сердар Бердимухамедов, президент Туркменістану; Садир Жапаров, президент Киргизстану; Шавкат Мірзійоєв, президент Узбекистану; Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі.

До слова, МЗС жорстко відреагувало на участь іноземних лідерів у параді в Москві. Міністерство розглядає участь лідерів країн як «аморальний та недружній крок щодо України».