Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко погано почувається: що сталося з диктатором після параду в Москві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лукашенко погано почувається: що сталося з диктатором після параду в Москві
ЗМІ також інформують, що в останній тиждень Лукашенко серйозно захворів
фото: Тасс

Після параду білоруському диктатору різко стало погано і він залишив Москву

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду 9 травня у Москві не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна з лідерами інших держав. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що після параду Лукашенку різко стало погано і він залишив Москву.

Перед цим співробітники федеральної служби охорони посадили білоруського диктатора до електромобіля служби безпеки та відвезли до місця покладання вінків.

ЗМІ також інформують, що в останній тиждень Лукашенко серйозно захворів, і всі заходи за його участю було скасовано. Однак самопроголошений президент Білорусі все ж прибув на парад до Москви на особисте прохання Путіна.

Пропагандисти повідомляють, що Лукашенку надали бригаду лікарів: «Він скасував усі зустрічі, перебуває під крапельницею».

Назад до аеропорту у Москві політика супроводжувала карета швидкої допомоги.

Раніше під час параду у Москві 9 травня на руці самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка помітили бинт, а під час відеотрансляція параду було помітно, що диктатор чомусь виглядав чи то засмученим, чи то втомленим.

Нагадаємо, у Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

На запрошення російської сторони прибули: Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану; Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії; Емомалі Рахмон, президент Таджикистану; Сердар Бердимухамедов, президент Туркменістану; Садир Жапаров, президент Киргизстану; Шавкат Мірзійоєв, президент Узбекистану; Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі.

До слова, МЗС жорстко відреагувало на участь іноземних лідерів у параді в Москві. Міністерство розглядає участь лідерів країн як «аморальний та недружній крок щодо України».

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко День Победы диктатор путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти зазнали величезних втрат
Переговори між Україною і Росією? Лише за однієї умови
Сьогодні, 12:04
Росіяни підготувалися до зустрічі безпілотників
Чого боїться Путін? Промовиста деталь із параду у Москві (фото)
Сьогодні, 10:03
Білорусь провела чергову ротацію військ біля кордону з Україною: що відомо
Білорусь провела чергову ротацію військ біля кордону з Україною: що відомо
6 травня, 11:45
Резніков розповів про цинічність росіян, які відмовлялися підтверджувати реальну кількість втрат своїх солдатів
Побоялися Путіна. Резніков розповів, як РФ відмовилася забрати своїх загиблих
6 травня, 06:51
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою
Росіяни запустили розвідувальні дрони, захисники п’ять знищили – Генштаб
3 травня, 19:44
Очільник найманців скаржиться, що через нестачу боєприпасів ПВК втрачає у пʼять разів більше особового складу, ніж мала б
«Снарядний голод» Пригожина: на допомогу яких країн сподівалися вагнерівці
27 квiтня, 09:38
Глава держави ознайомився з облаштуванням державного кордону України на Волині
Зеленський відвідав кордон із Білоруссю (фото, відео)
19 квiтня, 15:18
Усі скандальні заяви Пригожина і його бойовиків з критикою міноборони РФ завдають репутаційних втрат військовому керівництву Росії
Путін хоче поставити Пригожина на місце: експрацівник диктатора розповів деталі
17 квiтня, 08:33
Нелегальні мігранти з Білорусі намагаються проникнути в країни ЄС
Нелегальні мігранти з Білорусі штурмують кордони Латвії, Литви та Польщі
10 квiтня, 11:03

Політика

Лунало «Слава Україні»: хакери зламали російське ТБ під час трансляції параду в Москві (відео)
Лунало «Слава Україні»: хакери зламали російське ТБ під час трансляції параду в Москві (відео)
Лукашенко погано почувається: що сталося з диктатором після параду в Москві
Лукашенко погано почувається: що сталося з диктатором після параду в Москві
Путін заявив, що війну розпочав Захід. Прем'єр Британії відреагував
Путін заявив, що війну розпочав Захід. Прем'єр Британії відреагував
На кордоні з Білоруссю з’явилися білборди з повчальним написом (відео)
На кордоні з Білоруссю з’явилися білборди з повчальним написом (відео)
Європа з Україною: біля будівлі Єврокомісії підняли український стяг (відео)
Європа з Україною: біля будівлі Єврокомісії підняли український стяг (відео)
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
20K
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
17K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
17K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
13K
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
8280
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах

Новини

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту