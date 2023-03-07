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Підрив літака А-50 у Білорусі. Лукашенко вигадав історію про українського диверсанта

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив літака А-50 у Білорусі. Лукашенко вигадав історію про українського диверсанта
фото ілюстративне

За словами Лукашенка, Білорусь нібито затримала вже 20 співучасників підриву

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше підтвердив диверсію на аеродромі «Мачулищі», де підірвали російський літак-навідник А-50. При цьому білоруський диктатор нафантазував історію з нібито українським диверсантом. Про це повідомляє «Белта».

Лукашенко заявив, що до підриву літака А-50 нібито причетний диверсант та його посібники. За його словами, «шпигун  нібито був завербований Службою безпеки України у 2014 році і розуміється на IT-технологіях. Щобільше, диктатор стверджує, що «диверсанта» затримали.

«Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися у Києві», – сказав Лукашенко.

Крім того, самопроголошений президент заявив, що на сьогодні затримано понад 20 співучасників, які на території Білорусі. Решта ховаються за кордоном. І звинуватив у інциденті українську СБУ.

Українська Служба безпеки зазначила, що не буде коментувати заяв самопроголошеного президента Білорусі, а про всі "випадки "бавовни" детально зможе повідомити після перемоги.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів  постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

Британська розвідка повідомила, як підрив літака у Мачулищах вплине на російську армію.

26 лютого, рівно в день інциденту, до Мачулищ прилетіла бригада ремонтників з Іваново. – «Не виключено, що цими днями міг проходити швидкий первинний ремонт. Якщо теорія вірна, то всі чотири дні літак дійсно швидко підлатували/підфарбовували, щоб показати, що «з ним все гаразд».

Читайте також інтерв'ю: Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Опозиціонер Олександр Азаров пояснює, що відбувається у Білорусі
Теги: Білорусь війна росія Олександр Лукашенко

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