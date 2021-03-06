Білоруська опозиціонерка Колеснікова отримає нагороду Держдепу США за мужність

Марія Колеснікова продовжує були обличчям опозиції всередині Білорусі і хоробро зустріла ув‘язнення, зазначили у Деждепі

Серед лауреатів на премію Державного департаменту США International Women of Courage Award «Жінки за відвагу» назвали опозиціонерку та члена координаційної ради Білорусі Марію Колеснікову.

Про це повідомляє Держдеп США.

«Білоруські жінки стали домінуючою політичною силою та рушієм суспільних змін в Білорусі, у чималому ступені завдяки Колесніковій. Після того, як влада ув‘язнила, або вислала трьох найпопулярніших чоловіків-кандидатів від опозиції, Марія та її партнери сприяли створенню історичного тривалого протистояння 26-річному правлінню Олександра Лукашенка», – заявили у Держдепартаменті.

Зазначається, що «Марія продовжує були обличчям опозиції всередині Білорусі і хоробро зустріла ув‘язнення після суперечливих виборів».

«Незважаючи на її затримання, Марія продовжує підтримувати рух за демократію в Білорусі і є джерелом натхнення для тих, хто прагне здобути свободу для себе та своєї країни», – резюмується у повідомленні.

Іншими лауреатами обрали жінок з Бірми, Камеруну, Китаю, Колумбії, Конго, Гватемали, Ірану, Непалу, Сомалі, Іспанії, Шрі-Ланки, Турції та Венесуели.

У понеділок, 8 березня, проведуть віртуальну церемонію вручення нагороди.

Колеснікову затримали в ніч з 7 на 8 вересня 2020 року за підозрою в закликах до захоплення влади. З санкції прокурора її взяли під варту. 16 вересня їй було пред’явлено звинувачення в публічних закликах до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Білорусі.